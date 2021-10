Kreiselbau an der K7: Das sind die Vorarbeiten

Wesendorf

Bei der letzten Sitzung in der nun am 31. Oktober endenden Wahlperiode erfuhr der Rat der Gemeinde Wesendorf von Bürgermeister Holger Schulz (SPD), dass außer den zahlreichen Baumaßnahmen wie dem Ausbau der Alten Heerstraße, der Straße Auf der Horst und des Hainbuchenrings am Demoorweg Ost nun auch in der vergangenen Woche mit den Vorbereitungen für den Bau des Kreisels Vor den Fuhren begonnen wurde. Hier wurden die Bäume abgeholzt und entfernt, um die Bodenarbeiten, die noch im November beginnen sollen, nicht zu behindern. Mit dem eigentlichen Ausbaus des Kreisverkehrsplatzes soll dann im kommenden Frühjahr begonnen werden, erläuterte Schulz das Bauvorhaben, welches auf der K7 erneut zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen führen wird.

Als wichtiger Tagesordnungspunkt stand der Bebauungsplan „Wesendorf Residenz“ (ehemalige Hammerstein-Kaserne) zur Beratung und Beschlussfassung. Da seitens der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Bedenken gegen eine direkte Anbindung an die B4 angemeldet wurden, wurde der Tagesordnungspunkt erneut einmal kontrovers diskutiert: Ein Teil des Rates sah in der direkten Anbindung der Wesendorf Residenz über die Möldersstraße hinweg nicht das große Problem. Ansonsten müsste der gesamte Verkehr aus der Residenz über die Lange Straße in Richtung K7 oder über die Verbindungsstraße in Richtung der L284 geleitet werden, wobei Letztere eine Privatstraße ist.

Ein Grundstück wird für einen Spielplatz vorgehalten

Schließlich stimmte der Rat mit zehn Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen dem nun vorliegenden B-Plan unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen sowie der Begründung zum B-Plan und dem Satzungsbeschluss zu. Die Verkehrsanbindung allerdings soll trotz der Bedenken der Landesbehörde über die B4 erfolgen. Ferner wurde das Thema „Grundstück für einen Kinderspielplatz“ noch einmal mit dem Investor Denis Lavrov diskutiert. Schließlich sicherte Lavrov der Gemeinde ein Grundstück im östlichen Bereich des ehemaligen Sportplatzes zu, das für fünf Jahre nicht anderweitig bebaut werden darf.

Anschließend wurden einige Ratsmitglieder aus dem Gemeinderat verabschiedet. Hier zu gehörten Elke Eichhorn (WGW), Ahmed El-Hawari (WGW), Jürgen Meyer (CDU), Christian Meyer (CDU), Juri Holzmann (SPD) und Lars Matschinko (SPD). Ihnen dankte der Bürgermeister und sprach ihnen seine Anerkennung für die geleistete Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit aus.

Ehrungen für langjähriges kommunalpolitisches Engagement

Zudem wurden über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund Ahmed El-Hawari für seine 25-jährige ehrenamtliche kommunale Tätigkeit mit einer Urkunde und der goldenen Ehrennadel, Jürgen Meyer für 20 Jahre mit Urkunde und der silbernen Ehrennadel und Rainer Fromhage für 15 Jahre mit Urkunde und der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. „Sie alle haben sich um die kommunale Arbeit für die Gemeinde verdient gemacht“, betonte Schulz und händigte ihnen die Urkunden, Ehrennadeln und kleine Gratifikationen der Gemeinde aus.

Von Hans-Jürgen Ollech