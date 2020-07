Samtgemeinde Wesendorf

Im Herbst kommenden Jahres finden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Auch über die Besetzung des Postens des Bürgermeisters der Samtgemeinde Wesendorf stimmen die Bürger dann ab. Schon jetzt steht fest: Es dürfte spannend werden.

Nicht zuletzt deshalb, weil Amtsinhaber René Weber kürzlich aus der CDU ausgetreten ist. Zur Wahl will er sich in etwas mehr als einem Jahr aber trotzdem wieder stellen. „Ich werde als parteiloser Kandidat antreten“, teilte Weber auf AZ-Anfrage mit. Dafür war er Anfang Juli aus der CDU ausgetreten – der Partei war er 2013 beigetreten, damals hatte der CDU-Gemeindeverband ihn als Kandidaten für die Samtgemeindebürgermeisterwahl aufgestellt.

Position ohne Parteibindung

René Weber Quelle: Thorsten Behrens

„Die Position des Samtgemeindebürgermeisters sollte nicht mit einer Parteibindung in der bisherigen Form abhängig sein“, begründet Weber seine aktuelle Haltung. Er nennt Wittingen, Hankensbüttel und den Papenteich als Beispiel dafür, dass unabhängige Kandidaten „eine hohe Akzeptanz erfahren und die Freiheit des Bürgermeisters dann darin existiert, in Sachfragen auch von der Parteilinie abzuweichen“. Zudem verweist er auf die gängige Praxis, dass Bürgermeister zwar von einer Partei unterstützt werden oder gar auf deren Liste kandidieren, ohne aber Mitglied in der Partei zu sein. Einer Zusammenarbeit mit der CDU/ FDP/UfdSGW Ernst Pape stehe sein Austritt aus der Partei nicht im Wege, betont Weber. „Der Austritt sichert mir lediglich die Freiheit, mich stärker in der Entscheidungsfindung einzubringen, gegebenenfalls auch mit einer von der CDU abweichenden Meinung.“

Für die CDU in der Samtgemeinde Wesendorf stellt der Austritt Webers und seine Ankündigung, als Unabhängiger zur Wahl anzutreten, die Frage in den Raum, ob man Weber weiter unterstützen oder einen neuen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken will. Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Wesendorf hat dazu mit der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat Wesendorf in einer gemeinsamen Sitzung am Mittwochabend beraten. „Wir respektieren die Entscheidung des Samtgemeindebürgermeisters René Weber. Der Vorstand des Gemeindeverbandes Wesendorf wird sich auf die Suche nach einem neuen Samtgemeindebürgermeisterkandidaten machen. Dieser wird auf einer Mitgliederversammlung spätestens bis zum Juni 2021 den CDU-Mitgliedern in der Samtgemeinde vorgestellt. Die Mitglieder haben dann Gelegenheit, über den Kandidaten abzustimmen“, teilen dazu der Fraktionsvorsitzende Dirk Wegmeyer sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Gemeindeverbandes Herbert Pieper mit.

Parteien auf Kandidatensuche

Auch bei der SPD in der Samtgemeinde Wesendorf fährt man bereits im Wahlkampfmodus – und ist zeitlich gesehen schon weiter. „Wir haben uns natürlich intern schon Gedanken gemacht und führen Gespräche innerhalb der Partei. Diese sind aber noch nicht abgeschlossen. Als Zwischenziel haben wir uns den Monat August/September vorgenommen. Ziel ist es, zum Herbst ein Ergebnis erzielt zu haben, wie wir in die Kommunalwahl 2021 gehen wollen“, sagte dazu auf AZ-Abfrage Tobias Heilmann, Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes.

Von Thorsten Behrens