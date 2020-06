Unfallflucht nach Parkrempler

Knesebeck

Eine Verkehrsunfallflucht am Sonntag, 14. Juni, meldet die Polizei aus Knesebeck. Zwischen 10.30 und 15.30 Uhr hatte in der Marktstraße ein Fahrzeug – vermutlich beim Ausfahren aus dem Parkstreifen am Straßenrand – das vor ihm parkende Auto am Kotflügel hinten links beschädigt, der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen lila-blauen VW Passat Variant. An dem Passat sind weiße Abriebspuren zu sehen, sodass das Verursacherfahrzeug vermutlich weiß war. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 zu melden.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Von der AZ-Redaktion