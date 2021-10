Knesebeck: Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Knesebeck

Die Polizei sucht Zeugen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zeitraum von 16.15 bis 8.15 Uhr kam es in der Wittinger Straße auf Höhe der Apotheke zu einem Verkehrsunfall, nach dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Golf. Der Außenspiegel auf der Fahrerseite wurde bei dem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug, welches den Unfall verursacht hat, könnte laut Polizei orange-rot lackiert sein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Von OTS