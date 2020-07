Knesebeck

Die Unterstützer des Freundeskreises zur Förderung der Christlichen Sozialarbeit Uganda freuten sich über eine Spende in Höhe von 1000 Euro von der Integrationswerkstatt Nordkreis Gifhorn in Trägerschaft der Butting-Akademie aus Knesebeck. In den vergangenen Monaten haben die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheit des Jobcenters Gifhorn viele gemeinwohlorientierte Projekte unterstützt.

Uschi Schüller, Leiterin der Integrationswerkstatt, erklärt: „Eines unserer Projekte war der Spendenaufruf für das Butiru-Projekt. Aus gespendeten Materialien wurden in großer Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen für soziale Einrichtungen und Privatpersonen genäht. Darüber hinaus ist auch Mehrweg-Schutzkleidung für Pflege-und Betreuungseinrichtungen entstanden.“ Die Leuten seien sehr dankbar für die Unterstützung gewesen und hätten für das ausgewählte Projekt gespendet. Insgesamt konnten so 1000 Euro für die Christliche Sozialarbeit in Uganda gesammelt werden.

Freundeskreis Christliche Sozialarbeit in Uganda seit über 30 Jahren aktiv

Übergeben wurde die Spende der Integrationswerkstatt stellvertretend von Ahmed Qeshta, Anleiter der Hochbeet-Abteilung, und Heidi Jung, Anleiterin der Nähwerkstatt, an Antje Krummel und Karsten Wolpers vom Butiru-Projekt. Der Freundeskreis Christliche Sozialarbeit in Uganda unterstützt seit über 30 Jahren Projekte im Osten Ugandas in der Region um Butiru.

„In Zeiten von Corona haben wir und unsere Teilnehmer festgestellt, dass man mit sinnvoller Arbeit und spenden-freudigen Menschen etwas Gutes bewirken kann. Wir haben uns für das Butiru-Projekt entschieden, weil wir uns sehr mit der Arbeit identifizieren können. Ein großer Bereich des Projekts ist Bildung und der Weg zum selbstbestimmten Leben. Diese Ziele versuchen wir auch in unserem Projekt der Butting Akademie zu verfolgen“, so Schüller.

Elisabeth Mwaka aus Hankensbüttel ist das Bindeglied

Elisabeth Mwaka, gebürtig aus der Samtgemeinde Hankensbüttel, gründete in dieser ländlich geprägten Gegend eine Vielzahl von Einrichtungen, unter anderem Schulen, ein Institut zur Lehrausbildung und ein Krankenhaus. Zudem wurde mit der Errichtung von Berufsschulen und einem Mikrofinanzsystem für Frauen in zahlreichen Dörfern begonnen. Viele dieser Projekte verwalten sich mittlerweile selbst.

Weitere Informationen zum Butiru-Projekt sind zu finden unter www.butiru-freundeskreis.net.

Von Michelle Paschilke