Knesebeck: Butting geht neue Wege bei der Suche nach Lehrlingen

Knesebeck

Unter dem Motto „Volles Rohr!“ geht Butting in Knesebeck seit Kurzem neue Wege in Sachen Ausbildungsmarketing – auch sichtbar am Linienbus. Dahinter steckt die Sorge, langfristig nicht mehr genügend Bewerber für die Ausbildungsplätze zu finden, was bislang noch kein Problem war.

Mit der neuen Ausbildungskampagne „Volles Rohr!“ widmet sich Butting als Familien-Unternehmen dem Thema und setzt neue Impulse bei der Suche nach geeigneten Bewerbern. Dabei soll die Generation Z gezielt angesprochen sowie die Vorteile eines Familienunternehmens und die Vielfalt der Möglichkeiten bei Butting aufgezeigt werden.

Deutschland fast 50.000 Ausbildungsplätze unbesetzt

Laut Bundesagentur für Arbeit zeigte sich im letzten Jahr ein sehr beunruhigendes Bild: Auf 100 gemeldete Ausbildungsstellen kamen lediglich 92 Bewerber. Damit blieben deutschlandweit insgesamt fast 50 000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Dass die Bewerberzahlen allgemein rückläufig sind, war für Butting Anlass genug, die bisherige Suche nach Auszubildenden auf den Prüfstand zu stellen und anzupassen.

Carsten Kamke, verantwortlich für die gewerblich-technische Ausbildung bei dem Knesebecker Betrie, erläutert die Offensive: „Mit der neuen Herangehensweise wollen wir die Generation Z einfach zeitgemäßer ansprechen. So haben wir uns nicht nur der Sprache der Jugendlichen angenähert, auch nutzen wir ab sofort andere Kanäle und Tools für die Ansprache der Jugendlichen.“

Butting bildet jedes Jahr mehr als 30 Lehrlinge aus

Neben klassischen Anzeigen und Werbebannern an den Firmeneingängen gibt es seit Neustem auch Buswerbung. Geplant ist darüber hinaus eine Rekrutierung über Instagram. Antje Hausmann ist für die kaufmännische Ausbildung im Stammwerk bei Butting verantwortlich. Sie macht deutlich, dass es entscheidend sei, die Aufmerksamkeit der jungen Leute auf den Betrieb zu lenken: „Butting bildet allein in Knesebeck in jedem Ausbildungsjahrgang über 30 Lehrlinge aus, in Summe über 100.“ Wichtig sei dem Unternehmen, die Lehrlinge nicht nur beruflich zu begleiten: „Die Vorbereitung auf die Herausforderungen des Lebens sehen wir ebenso als unsere Aufgabe.“

