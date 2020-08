Knesebeck

Alljährlich bekommen die Betriebe Verstärkung durch Lehrlinge und Auszubildende – bei Butting in Knesebeck sind es in diesem Jahr 36, verteilt auf zehn Ausbildungsberufe. Die wurden jetzt auf dem Werkgelände begrüßt, wegen Corona etwas anders als sonst.

Gut ausgebildet, international und trotzdem täglich lernend

Normalerweise sind bei diesem feierlichen Ereignis neben den Berufseinsteigern auch Eltern und Vertreter der Berufsschule vor Ort. Diese fast schon traditionelle Art der Begrüßung fiel dem Coronavirus zum Opfer. Nichtsdestotrotz erwartete die Azubis ein volles Programm. „Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Butting-Familie!“, begann Geschäftsführer Hermann Butting seine Empfangsrede und gab dann einen Einblick in die Unternehmensphilosophie: „Wir bauen dieses Unternehmen für Ihre Generation. Wir verstehen uns als eine gut ausgebildete, internationale Mitarbeiter-Familie und dennoch als täglich Lernende. Das erwarten wir auch von Ihnen!“ Er appellierte an die Lehrlinge, neugierig zu sein und respektvoll miteinander umzugehen. So sollen die Azubis ihren Teil zum Unternehmenserfolg und zur gelungenen Gemeinschaft beitragen.

Anschließend wurde den Azubis eine Aufgabe gestellt – ebenfalls ein Novum bei der Willkommensveranstaltung. Nach etwas Bedenkzeit präsentierten sie ihre Ergebnisse im Rahmen einer Vorstellungsrunde. Danach speisten die Teilnehmer gemeinsam und erhielten ihre Arbeitskleidung.

Erkundungswoche in kleinen Gruppen

Nun beginnt die erste Woche, in der die Lehrlinge das Familienunternehmen, das bereits in der siebten Generation besteht, intensiver kennenlernen. Auch hier wird von der bisherigen Art der Einführung mittels Teamwoche abgesehen. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen erkunden die Auszubildenden den Betrieb mithilfe von Informationsveranstaltungen und Schulungen in kleinen Gruppen.

