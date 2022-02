Klimaschutz im Kuhstall: ARD dreht für „Brisant“ bei Henning Evers in Wahrenholz

Wahrenholz

Helmut Evers ist bekannt dafür, dass er keine Scheu im Umgang mit modernen Medien hat. Und dass ihm das Thema Klimaschutz am Herzen liegt, hat er im vorigen Herbst bewiesen, als sein Milchviehbetrieb in Wahrenholz als einer von 16 Betrieben aus der Samtgemeinde Wesendorf im Rahmen des Projektes Klimaallianz den CO2-Fußabdruck seines Betriebes ermitteln ließ. In der Rubrik „Klimax“ der ARD-Sendung „Brisant“ informiert er am Dienstag, 22. Februar, ab 17.15 Uhr über Klimaschutz im Kuhstall.

„Antje Grünig arbeitet als Redakteurin für das ARD-Magazin Brisant“, berichtet Evers vom Besuch eines Kamerateams dieser Tage bei ihm auf dem Hof. Für die Rubrik „Klimax“ sei sie angereist. „Als Stadtmensch hatte sie viele Fragen zur Milchviehhaltung und insbesondere zu den Bemühungen der Milchbauern, klimaschädliche Auswirkungen zu minimieren.“

Nicht essbare Biomasse als Futter für Nutztiere

Ein Aspekt dabei war laut Evers die Möglichkeit, nicht essbare Biomasse wie den Aufwuchs von Grünland als Futter für Nutztiere zu nutzen. „So kann aus Silage, Heu und Stroh hochwertige menschliche Nahrung produziert werden“, denkt der Landwirt den Kreislauf einen Schritt weiter.

Das ARD-Magazin Brisant greift einmal wöchentlich Entwicklungen und Erkenntnisse zum Klima- und Umweltschutz auf. Aspekte wie Winterurlaub, Klima und Gesundheit, Müllvermeidung, Ernährung, Reisen und Nachhaltigkeit werden in der etwa acht Minuten dauernden Rubrik „Klimax“ beleuchtet. Am Dienstag, 21. Februar, um 17.15 Uhr dreht es sich um Klimaschutz im Kuhstall. „Pünktlich zur Melkzeit“, sagt Evers.

Von der AZ-Redaktion