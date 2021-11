Samtgemeinde Wesendorf

16 landwirtschaftliche Betriebe aus der Samtgemeinde Wesendorf haben im Rahmen des Projektes Klimaallianz eine Beratung zur Einsparung von CO2 bekommen, 43 Betriebe sind es insgesamt innerhalb der teilnehmenden Kommunen in Niedersachsen. Helmut Evers aus Wahrenholz war mit seinem Milchviehbetrieb dabei. Auch er kann anhand der aktuell für ihn erstellten Klimabilanz ersehen, wie hoch der CO2-Fußabdruck seines Betriebes ist.

Der beträgt 653 Gramm CO2 je Liter Milch. Das ist ein sehr guter Wert. Der Durchschnitt liegt bei allen 43 teilnehmenden Betrieben bei 860 Gramm sowie in Deutschland bei 1100 Gramm. Auch das sind im internationalen vergleich noch gute Werte – was laut Evers an der hohen Milchleistung der Kühe liegt. Heißt: Mit dem gleichen Futter- und Energieeinsatz wird mehr Milch produziert.

Futter und Klimaschutz

Das ist auch das Ziel von Helmut Evers. Er will die Milchleistung seiner Kühe weiter steigern. 10 000 Liter je Tier waren es im Jahr 2018, für das die Klimabilanz erstellt wurde, aktuell sind es 10 800 Liter. Doch die Milchleistung ist nur die eine Seite der Medaille. „Die Qualität des Grundfutters ist entscheidend“, sagt der Landwirt. Je mehr Mais- und Grassilage gefüttert werden könne, desto weniger Raps und Getreide müsse beigemischt werden. Diese Qualität zu erhöhen ist sein zweites Ziel – aber nicht so ganz einfach. Kurios: Ausgerechnet das Wetter macht dem Klimaschutz da einen Strich durch die Rechnung. „Wir konnten wegen der Regenfälle das Gras in diesem Jahr beim ersten Mal erst zehn Tage später mähen als notwendig. Das mussten wir ausgleichen. Mal sehen, wie sich das auf die nächste Klimabilanz auswirkt.“

Bei Evers gibt es neben dem Futter aber noch weitere Gründe für den niedrigen CO2-Fußabdruck. So bringt er jede Woche seine gesamte Gülle nach Wesendorf in die Biogasanlage, aus der das Nahwärmenetz gespeist wird. Und er nutzt zu 100 Prozent Ökostrom. Außerdem setzt der Betrieb auf Stromeinsparung. „Wir haben Wärmerückgewinnung und Vorkühlung mit Wasser“, nennt er Beispiele. Doch auch hier spielt manchmal das Klima nicht mit. „Obwohl wir überall, wo es geht Stromsparvorrichtungen einbauen, ist der Stromverbrauch gestiegen. Wir wussten nicht, warum. Durch die Klimabilanz ist uns dann aufgezeigt worden, dass es an den Ventilatoren liegt, die wir wegen der hohen Temperaturen in den vergangenen Sommern eingebaut haben.“ Natürlich könne er die wieder abbauen und so den Stromverbrauch und damit seinen CO2-Fußabdruck weiter senken. Aber: „Kühe mögen es kühl. Wird es zu warm, sinkt die Milchleistung. Dann steigt der CO2-Fußabdruck auf dieser Seite wieder an. Und unwirtschaftlicher als der Betrieb der Ventilatoren ist es auch.“

„Landwirtschaft muss sich an die eigene Nase fassen“

Doch neben all diesen Erkenntnissen gibt es vor allem eine, die Evers klar geworden ist. „Die Landwirtschaft muss sich intensiv an die eigene Nase fassen, was den CO2-Fußabdruck angeht. Wir müssen solche Erhebungen wie die Klimabilanz in Kauf nehmen, aber auch notfalls Einschränkungen – ebenso wie die Kunden. Das alles darf aber nicht nur durch die ideologische Brille betrachtet werden.“ Denn die Ernährung der Weltbevölkerung funktioniere nicht ohne Tierhaltung. „Mehr als 50 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit sind Grasflächen. Viele davon können nicht anders genutzt werden. Menschen können aber kein Gras essen. Also müssen wir sie über den Umweg Nutzvieh für unsere Ernährung nutzen.“

Von Thorsten Behrens