Noch keine Entscheidung über Elternbeiträge

Schulen und Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Wesendorf sind derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen. Doch zahlen müssen die Familien die Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung, die über die kostenlosen Regelstunden hinaus gehen, trotzdem. Erst einmal. Ob das Geld erstattet wird, darüber werden der Samtgemeindeausschuss sowie der Samtgemeinderat entscheiden.

Termin hängt von weiterer Corona-Entwicklung ab

„Der Samtgemeindeausschuss tagt voraussichtlich am 24. April“, erklärt Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber auf AZ-Anfrage. Der Ausschuss ist das vorbereitende Gremium für den Samtgemeinderat und gibt Empfehlungen zu dessen Beschlüssen ab. Wann im Anschluss der Samtgemeinderat tagen wird, ist laut Weber noch nicht terminiert. „Das hängt sicher auch von der weiteren Entwicklung der Pandemie-Situation ab“, so Weber.

Monatliche Summe: 30 300 Euro

Die Entscheidung darüber, ob die Familien die Elternbeiträge erstattet bekommen, überschreite Weber zufolge die Wertgrenzen, die dem Samtgemeindebürgermeister beziehungsweise dem Samtgemeindeausschuss zur Entscheidung obliegen; deshalb sei es eine Ratsentscheidung. Pro Monat handele es sich laut Weber um eine Summe in Höhe von insgesamt 30 300 Euro, wenn man auf die Beiträge vollständig verzichten würde. „Wie der Rat entscheidet, kann höchstens spekuliert werden. Es bleibt also abzuwarten, bis das für eine derartige Entscheidung demokratisch legitimierte Gremium sich dazu äußert. Kommunalverfassungsrechtlich ist es definitiv keine Eilentscheidung, die ohne den Samtgemeinderat zu treffen wäre“, teilt der Samtgemeindebürgermeister mit.

So steht es derzeit in den anderen Kommunen im Landkreis

Egal, ob der Wesendorfer Samtgemeinderat für oder gegen eine Erstattung der Gebühren stimmen sollte: In beiden Fällen befände er sich in guter Gesellschaft. Die Stadt Gifhorn beispielsweise wird zwar die Gebühren für März nicht erstatten, aber für den Monat April die Krippen- und Hortgebühren sowie die zusätzlichen Betreuungsstunden im ansonsten kostenlosen Kindergarten nicht berechnen. Auch die Samtgemeinde Boldecker Land hat beschlossen, die April-Gebühren nicht einzufordern.

Die Samtgemeinde Isenbüttel dagegen verzichtet für März und April nicht auf Krippengebühren. Aber die Samtgemeinde will laut Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff laut politischen Beschluss die Gebühren ab Mai erlassen. Auch in der Samtgemeinde Meinersen sind die Elternbeiträge weiterhin fällig. Allerdings wird sich der Samtgemeinderat in der für den 28. April geplanten Sitzung mit dem Thema befassen – „um der Situation in den Familien in Zeiten von Einnahmeausfällen und Kurzarbeit Rechnung zu tragen“, wie es heißt.

Im Papenteich ist noch alles offen – wie in der Samtgemeinde Wesendorf. Auch dort läuft die Gebührenberechnung derzeit weiter. Und auch dort soll sich der Rat in der nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.

