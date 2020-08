Wagenhoff

Wagenhoff hält in der Corona-Krise zusammen. Das macht die „kleine Corona-Hilfe“ deutlich, die Schützen- und Sportverein im März gemeinsam gestartet haben. Jetzt ziehen die Initiatoren eine erste Bilanz.

Im März hoben die Sportler und die Schützen die Aktion aus der Taufe – nahezu vom Start weg mit 25 Helfern. „Aktuell sind es mehr als 30“, erklärte jetzt Heiko Hagedorn, zweiter Vorsitzender bei den Sportlern, auf AZ-Anfrage. Besonders älteren Menschen oder – angesichts von Corona – denjenigen mit Vorerkrankungen wollten die Initiatoren helfen, indem sie Einkäufe erledigen oder Behördengänge. Mit einem Flyer und im Internet machten sie auf das Angebot aufmerksam. Und es kam an: „Im April hatten wir bereits 20 Einsätze erledigt“, freut sich Hagedorn. Und das, obwohl die erste Woche ruhig war, die Anfragen erst später kamen.

Die Helfer wollen auch bei einer zweiten Corona-Welle für den Ort da sein

Mehr als ein Dutzend Haushalte, so zieht Hagedorn jetzt Bilanz, wurden bisher betreut. Bei drei Haushalten sind die Helfer aktuell immer noch einmal die Woche im Einsatz. „Da bleiben wir auch dabei, so lange wir gebraucht werden.“ Und es könnten möglicherweise auch wieder weitere Haushalte hinzu kommen. Denn: „Überall wird von einer zweiten Corona-Welle geredet. Wenn sie kommen sollte, sind wir auch da.“ Die Aktion soll keine Eintagsfliege sein, sondern die Wagenhoffer dauerhaft vernetzen. „Wir machen weiter. So ist geplant, erneut Flugblätter an die Haushalte zu verteilen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir helfen können“, sagt Hagedorn.

Denn noch trauen sich ihm zufolge wohl noch nicht alle Betroffenen, anzurufen oder nach Hilfe zu fragen. „Wenn es wirklich notwendig ist, können wir auch schon mal den Rasen mähen oder den Müll entsorgen“, sagt der Vize-Vorsitzende der Sportler. Bisher hatte es dazu allerdings noch keine Anfragen gegeben – sondern wirklich nur für Einkäufe oder Behördengänge. Und da agierten die Helfer nach klaren eigenen Vorgaben. „Wir kaufen nur Grundnahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs ein. Alkohol oder Tabak beispielsweise kommen bei uns nicht in die Tüte.“ Auch für die Behördengänge – laut Hagedorn fallen da beispielsweise Fahrten zur Post oder zur Apotheke drunter – gebe es Regeln. So würden nur vom Arzt verordnete Medikamente besorgt.

Per Telefon können sich Wagenhoffer melden, die Hilfe benötigen

Von Montag bis Freitag können sich Betroffene zwischen 17 und 19 Uhr telefonisch bei Hagedorn unter Tel. (01 70) 3 10 31 52 oder Kevin Hoffmann unter Tel. (01 73) 2 83 99 95 melden. Weiter heißt es in dem Angebot für die Bürger: „Für unseren wie auch Ihren Schutz werden wir die Übergaben direkt vor der Haustür und mit dem nötigen Abstand durchführen. Die geltenden Bedingungen zum Schutz vor Ansteckung werden wir selbstverständlich einhalten.“

Von Thorsten Behrens