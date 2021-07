Klassenassistenz: Was die Grundschule Wesendorf von anderen unterscheidet

Wesendorf

Eine Klassenassistenz hat an der Seite der Lehrkraft alle Kinder im Blick und nicht wie eine Schulbegleitung nur deren anvertrauten Schützling: Seit zwei Jahren setzt die Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf in einem Pilotprojekt auf dieses neue Konzept zur Inklusion. Jetzt liegt ein Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung von drei externen Fachleuten vor. Sie bescheinigen der Schule: Es läuft.

Die Aufgaben einer Klassenassistentin oder eines -assistenten sind vielschichtig. Sie helfen beim An- und Ausziehen, beobachten in der Arbeitsphase, ob Schüler abgelenkt oder ins Stocken geraten sind, oder organisieren für Kinder mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung eine bessere Sitzgelegenheit. Und dann sind sie eben auch einfach nur da mit ihrem offenen Ohr. Morgens kommen viele Schülerinnen und Schüler gleich zu ihnen und wollen quatschen, etwas loswerden. „Die möchten einfach nur in den Arm genommen werden“, berichten die Fachkräfte in einem zehnminütigen Video von ihren Erfahrungen.

Zwischenergebnis präsentiert: Rektor Jörg Bratz (Mitte) konnte Landrat Dr. Andreas Ebel und Fachbereichsleiter Dennis Heumann (li.) von den Vorteilen der Klassenassistenz an der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf überzeugen. Quelle: Sebastian Preuß

„Intensive Teamarbeit ist wichtig, und eine gemeinsame Haltung“, sagt Rektor Jörg Bratz, als er dem Landkreis Gifhorn als Kooperationspartner das Zwischenergebnis präsentiert. Sechs Klassenassistenzkräfte sind in den ersten und zweiten Jahrgängen tätig, am Ende des Projektes sollen es elf für alle vier Jahrgänge sein. Offenbar mit Erfolg. Die wissenschaftliche Begleitung bescheinigt der Grundschule Wesendorf im Zwischenbericht, dass die Klassenlehrerinnen und -lehrer weniger Schüler „mit besonderen Bedürfnissen erleben“ und es weniger Unterbrechungen und weniger Unruhe beim Lernen gebe. Sowohl Lehr-, als auch Klassenassistenzkräfte seien motivierter, weil sie sehen, dass ihr Handeln etwas bewege.

Schulbegleitung gibt’s am Lerchenberg nur in einem Ausnahmefall

Bratz sieht sich darin bestätigt, dass das Klassenassistenzprinzip besser ist als eine Schulbegleitung. Letztere gebe es an seiner Grundschule nur in einer Ausnahme: für ein Kind von außerhalb mit Mehrfachbehinderung. Auch die Kollegenschaft äußert in dem Video die Bekenntnis zur Klassenassistenz. Diese begleite eine Klasse praktisch über Schuljahre hinweg, während bei Schulbegleitern häufig eine hohe Fluktuation herrsche – mit der Folge einer mangelhaften Bindung oft auch zwischen Lehrkraft und Schulbegleitung.

Wird Erfolg der Klassenassistenz über die gesamte Schullaufbahn des Kindes überprüft?

Bratz wünscht sich, den Erfolg der Klassenassistenz auch über die Pilotphase hinaus auf die weitere Schullaufbahn der Kinder zu überprüfen. Damit stieß er bei Landrat Dr. Andreas Ebel und Jugend-Fachbereichsleiter Dennis Heumann auf offene Ohren. Ebel, der noch ein Bild aus einer Meinerser Schule mit sieben Schulbegleitern in einer Klasse vor Augen hat, lobte das Klassenassistenzprinzip. „Es scheint erfolgreich zu sein.“ Davon sei der Landkreis als Kooperationspartner aber auch von vornherein überzeugt gewesen.

Von Dirk Reitmeister