Kinder nehmen Westerholzer Spielplatz Zauberwald in Besitz

Etwa 50 Kinder, so schätzt Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz, dürften im Einzugsbereich des neuen Spielplatzes Zauberwald an der Weißenberger Straße in Westerholz leben. Die waren gefühlt alle am Freitag zur Eröffnung gekommen – inklusive Eltern, Großeltern und Anwohner.

Schon bevor Schulz das Tor öffnete, war der Andrang groß. Und dann nahmen die Kinder den Spielplatz in Besitz und probierten alles aus. Es gibt unter anderem ein großes Klettergerüst, einen Schaukelbereich unter anderem mit einer Nestschaukel, einen Kleinkinderbereich mit Spielgeräten wie Wipptieren. Ausgelegt ist der Platz mit Rollrasen – was einen freundlichen, weichen Eindruck macht. Für Eltern gibt es außerdem Sitzgelegenheiten, und die Fläche ist mit einem Zaun umgeben – das hindert die Kleinen am Ausbüxen.

„Wir haben hier einen neuen, tollen Spielplatz .“

„Mit so einer Resonanz habe ich nicht gerechnet“, war Schulz begeistert. Dabei trug er doch ein Stück weit selbst die Verantwortung. Denn die Gemeinde hatte unter anderem in den Wesendorfer Kitas Werbung für die offizielle Eröffnung gemacht. Kein Wunder, dass sich auch einige Familien aus Wesendorf selbst auf den Weg nach Westerholz gemacht hatten. „Wir haben hier einen neuen, tollen Spielplatz“, begrüßte Schulz auch sie.

Dann ging der Bürgermeister kurz auf die Entstehungsgeschichte der Anlage ein. Bereits vor mehr als 20 Jahren hatte die Gemeinde die Fläche gekauft, die zu der Zeit noch ein kleines Waldstück war. Als dann vor etwa drei Jahren der Gemeinderat beschloss, die nahegelegene alte Schule inklusive des dortigen Spielplatzes zu verkaufen, gab es auch schnell den Beschluss, aus der Fläche an der Weißenberger Straße einen Spielplatz zu machen.

Spielplatz Zauberwald: Eine Ballonkünstlerin versorgte die Kinder mit kunstvoll geknoteten Figuren. Quelle: Thorsten Behrens

Die ersten Bäume wurden im Sommer vergangenen Jahres gefällt – was durchaus Kritik von Westerholzern einbrachte, räumte Schulz ein. Es folgten die Erdarbeiten, wegen Regen und der Schwierigkeiten, das Gelände zu entwässern, verzögerten sich die Arbeiten – doch das schien den Kindern am Freitag egal. Sie wollten einfach nur spielen. Oder sich das Popcorn schmecken lassen, das die Volkstanzgruppe Westerholz servierte. Oder sich einen der Luftballons abholen, die eine Luftballonkünstlerin kunstvoll zu einer Figur geknotet hatte.

Damit sie das jetzt können, hat die Gemeinde 125 000 Euro investiert – plus die Leistung der Bauhofmitarbeiter, die kräftig mit angepackt hatten. Und auch die Verwaltung hatte sich eingebracht, dort war die gesamte Planung erfolgt, was weitere Kosten für einen externen Planer einsparte, lobte Schulz. Und auch die Familien bekamen von ihm ein Lob. Denn sie hatten einige Vorschläge gemacht, wie der Spielplatz heißen solle. Ausgewählt wurde schließlich Zauberwald. Die anderen Spielplätze in der Gemeinde sind nach den Straßen benannt, an denen sie liegen.

Von Thorsten Behrens