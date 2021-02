Katholiken laden ein nach Wittingen zur Messe

Wesendorf/Wittingen

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien in Wittingen wird ab Sonntag, 7. Februar, wieder um 10 Uhr Heilige Messe gefeiert. Die Gottesdienstbesucher müssen während der Feier medizinische OP-Masken oder FFP2 Masken tragen. Alltagsmasken aus Stoff sind nicht erlaubt. Eine vorherige Anmeldung zum Gottesdienst im Pfarrbüro unter Tel. (0 58 31) 75 00 ist Pflicht. Beim Gottesdienstbesuch können die Gemeindemitglieder auch geweihte Marienkerzen gegen eine Spende von einem Euro erwerben, da in der katholischen Kirche in dieser Woche Mariä Lichtmess gefeiert wurde.

Ein Briefumschlag mit „Aschermittwoch to go“

Und unter dem Titel „Aschermittwoch to go“ besteht die Möglichkeit, in der Zeit von Aschermittwoch bis zum darauf folgenden Sonntag vom 17. bis 21. Februar einen Briefumschlag – in Wesendorf in einer Box am Schaukasten, in Wittingen an einer Leine vor dem Gemeinderaum – abzuholen. Dieser Briefumschlag beinhaltet eine Hausandacht zum Aschermittwoch, ein kleines Gefäß mit Asche und ein Kreuzchen.

Gemeinsame Gebetszeiten in der Fastenzeit

So besteht die Möglichkeit, zu Hause in der Familie eine Andacht zu feiern und sich dabei das Aschenkreuz auf die Stirn zu zeichnen. Ein Zettel mit Vorschlägen zur Gestaltung der Hausandacht liegt bei. Für die Fastenzeit lädt die Gemeinde ein, vom 19. Februar an jeden Freitagabend um 19 Uhr in allen Orten zu Hause beten. Die jeweiligen Textvorlagen für die Gebete stehen auf der Homepage sowie zum Mitnehmen in den Boxen vor den Kirchen in Wittingen und Wesendorf.

