Bei den Kabarett-Tagen „Heiße Kartoffeln“ präsentiert Stefan Waghubinger am Donnerstag, 24. September, ab 19.30 Uhr im Gasthof „Zur Linde“ in Groß Oesingen sein Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“.

Auch ein Eichhörnchen spielt im Programm eine Rolle

In seinem dritten Soloprogramm hat es Waghubinger ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen. Ab 19.30 Uhr erwartet das Publikum 90 Minuten glänzende Unterhaltung trotz verstaubter Oberflächen. Aber Vorsicht, zwischen den morschen Brettern geht es in die Tiefe.

Gründliches Jammern und Nörgeln ist angesagt

Es gibt nur wenige Kabarettisten, die es mit Waghubingers Formulierungskunst aufnehmen können – und es gibt nur ganz wenige Kollegen, bei denen geschliffenen Texte so federleicht durch den Saal schweben. Waghubinger ist Österreicher, lebt aber seit 32 Jahren in Deutschland. Deshalb betreibt er österreichisches Jammern und Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

Weiter geht es bei den Kabarett-Tagen mit Helene Bockhorst am 27. September in Hankensbüttel, Markus Maria Profitlich am 28. September in Gifhorn und Frowin am 2. Oktober in Leiferde. Karten gibt es unter anderem beim Kulturverein Gifhorn im Steinweg 3 sowie an der AZ-Konzertkasse im Steinweg 73.

