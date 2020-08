Hankensbüttel

Junges Kabarett präsentiert Helene Bockhorst bei den Kabarett-Tagen „Heiße Kartoffeln“ mit „Die fabelhafte Welt der Therapie“ am Sonntag, 27. September, im Gasthof „Zur Linde“ in Hankensbüttel. Welche positiven Auswirkungen hat eine schlechte Kindheit? Wie exhibitionistisch darf eine Frau sein? Was haben Sex und Kartoffelsalat gemeinsam? Und warum beteiligt sich niemand am Crowdfunding für meine Brustvergrößerung – es hätten doch am Ende alle etwas davon? Helene Bockhorst stellt um 19.30 Uhr sich schonungslos selbst in Frage und präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste.

Sie therapiert sich selbst und andere

Es geht um psychische Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen; um Onlinedating, Sex, Missgeschicke und immer wieder um die Frage: Warum passiert das ausgerechnet mir? Mit ihren Auftritten therapiert sie sich selbst und andere, indem sie alles ausspricht, was schon immer mal gesagt werden musste – und noch einiges darüber hinaus, denn sicher ist sicher.

Junge Kabarettistin aus Hamburg kann auf viele Erfolge blicken

Helene Bockhorst ist eine Hamburger Autorin, Comedienne und Poetry Slamerin. Sie hat 2018 den Hamburger Comedy Pokal gewonnen – als erste Frau in der Geschichte des Pokals. Ihr Slam-Video „Unfreiwillige Jungfräulichkeit” wurde zum viralen Hit auf Facebook und YouTube mit über fünf Millionen Klicks. Sie erreichte das Finale des Prix Pantheon 2018.

Der Eintritt kostet 21 Euro (inklusive Vorverkaufs- und Ticketgebühr). Karten gibt es unter anderem beim Kulturverein Gifhorn, Steinweg 3 (0 53 71) 81 39 24, bei der AZ/ WAZ Konzertkasse in Gifhorn, Steinweg 73, (0 53 71) 80 81 36, in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie bundesweit bei Vorverkaufsstellen, die über das Reservix Ticket-System verfügen. Weitere Informationen unter Tel.: (0 53 71) 81 37 04 (Kulturverein Gifhorn) und unter www.heisse-kartoffeln.de im Internet.

