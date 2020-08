Wittingen

Wie unterhaltsam ein Schweigeseminar sein kann, berichtet Frieda Braun am Dienstag, 22. September, ab 19.30 Uhr in der Wittinger Stadthalle. „ Sprechpause“ ist der Abend überschrieben, der im Rahmen der Kabaretttage „Heiße Kartoffeln“ stattfindet.

Die schrullige Sauerländerin hat Fans in vielen Regionen Deutschlands

Viele kennen Frieda Braun aus der ARD-Ladies Night sowie von den Tourneen mit Gerburg Jahnke. Frieda Braun hat inzwischen Fans in vielen Regionen Deutschlands. Jetzt stellt die schrullige Sauerländerin ihr Solo-Programm „ Sprechpause“ vor. Frieda und ihre „Splittergruppe“ – insgesamt elf gestandene Frauen – haben beschlossen, in diesem Jahr anstelle einer Städtetour sieben Tage in einer Herberge zu verbringen. Und zwar schweigend!

Das Schweigeseminar, gedacht zur inneren Einkehr, erweist sich für Frieda allerdings als Nervenprobe. Schon das allzu gesunde Frühstück mit Ziegenkäse und rätselhafter Saatmischung stößt auf Befremden. Als beim anschließenden Meditieren laute Magengeräusche die Stille zerreißen, ist es mit der Konzentration vorbei.

Von alledem dürfen die Männer nichts erfahren

Friedas Freundin Thekla nutzt die Schweigewoche, um eine persönliche Enttäuschung zu verarbeiten: Während eines Konzerts des umschwärmten Stargeigers André Rieu hatte sie sich in einen fremden Mann aus dem Publikum verliebt. Und Viola nimmt den Erotik-Film „Fifty shades of grey“ zum Anlass, Frieda und ihre ahnungslosen Freundinnen mit einem heißen Abend zu überraschen. Dem Thema Erotik nähert sich Frieda auch in der „ Sprechpause“ mit der ihr eigenen, köstlichen Mischung aus Neugier, Verlegenheit und Entrüstung. Eines ist den Frauen klar: „Unsere Männer dürfen nichts davon erfahren“.

Frieda Brauns Programm „ Sprechpause“ ist ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher Streifzug durch (nur manchmal überspitzte) Alltagssituationen.

Wo es die Tickets gibt:

Die Karten für diesen vergnüglichen Abend gibt es für 21 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren beim Kulturverein Gifhorn, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24, bei der AZ-Konzertkasse im Steinweg 73, Tel. (0 53 71) 80 81 36, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region und bundesweit bei Vorverkaufsstellen, die über das Reservix Ticket-System verfügen. Weitere Informationen unter Tel. (0 53 71) 81 37 04 beim Kulturverein Gifhorn und unter www.heisse-kartoffeln.de im Internet.

Von der AZ-Redaktion