Wittingen

Das neue Bildungszentrum der Gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn in Wittingen ist eröffnet. Geschäftsführerin Gunhild Posselt konnte dazu neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GmbH zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie den Investor Wadim Mula und den Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler (CDU) begrüßen.

Nachdem die Außenstelle aus der Müllerschule ausziehen musste, musste eine neue Immobilie in Wittingen her. In Verbindung mit der Stadt Wittingen kam man schließlich zu dem Entschluss, den ehemaligen Rewe-Markt am Zimmerplatz ins Visier zu nehmen. Viele Gespräche über Finanzierung, räumliche Planung und schlussendlich das „Go“ für den kompletten Umbau des ehemaligen Lebensmittelmarktes fanden statt – und brachten nun ein tolles Ergebnis hervor.

Minister Thümler lobt den Mut der Gifhorner KVHS

„Der Mensch braucht immer wieder andere Möglichkeiten, um sich weiterentwickeln zu können“, sagte Minister Thümler. Waren es früher in den Volkshochschulen Kochkurse, Malkurse und andere Programme, so seien es heute die frühkindliche Bildung und Erziehung, die Erwachsenenbildung, Sprachausbildung und Sprachförderung von Flüchtlingen, die Förderung der Kunst sowie die musikalische Bildung, die in den Kreisvolkshochschulen Einzug gehalten hätten, betonte der Minister. „Ich finde es daher richtig, dass Sie den Mut hatten, die KVHS in Wittingen neu aufzustellen“, sagte der Minister.

Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Hermann betonte, dass die Bauzeit trotzt der Corona-Einschränkungen nur rund anderthalb Jahre dauerte. „Aus einem Einkaufsmarkt, der für das leibliche Wohl der Menschen sorgte, wurde nun ein Einkaufsmarkt für den Geist und die Seele“, sagte Hermann.

Auch der Kulturverein und das Jugendamt bekommen Räume

„Alle guten Dinge sind drei“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel und fasste damit Bildung, Kunst und Musik zusammen, denn alle drei Einrichtungen seien in Wittingen unter einem Dach vereint. Zusätzlich werden auch der Kulturverein Wittingen sowie ein Büro des Jugendamtes dort ein neues Zuhause finden. „Die Angebote müssen für alle Menschen gut erreichbar sein und deshalb kommen wir mit dem Bildungsangebot zu Ihnen“, betonte Dr. Ebel. Die neun Räume sind insgesamt 1600 Quadratmeter groß. Es gibt mehrere Unterrichtsräume, einen Ballettsaal, einen Musiksaal, sanitäre Einrichtungen und eine Lehrküche. 2019 wurden im Landkreis 14 775 Teilnehmer in 36 435 Stunden durch die KVHS weitergebildet, sagte Dr. Ebel.

Das lebenslange Lernen sei allgegenwärtig, betonte Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter. Er brachte zum Ausdruck, dass das Lernen eben nicht mit Schule, Ausbildung oder Studium beendet sei, sondern auch im Erwachsenenalter – der längsten Bildungsphase – fortgeführt werde. Das neue Bildungszentrum sei eine Bereicherung für den gesamten Nordkreis.

Knapp zwei Millionen Euro wurden investiert

Investor und Bauherr Wadim Mula sagte: „Ein Haus ist Lebensraum für Menschen.“ Fast zehn Jahre habe das Gebäude nach dem Auszug des Rewe-Marktes leer gestanden. Er und seine Familie erwarben das Gebäude vor rund vier Jahren. Nun haben sie rund 1,5 Millionen Euro investiert. Zudem sind noch einmal 100 000 Euro über Leader-Mittel und 350 000 Euro über ein Darlehen des Landkreises investiert worden, um das Bildungszentrum in Wittingen zu errichten. Musikalisch wurde die Festveranstaltung von Viktor Vysotsky umrahmt.

Von Hans-Jürgen Ollech