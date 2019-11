Hankensbüttel

Fünf junge Leute, die zumindest ein Fahrrad bei sich führten, waren laut Polizei am Samstag gegen 3.45 Uhr auf der Uelzener Straße in Hankensbüttel unterwegs. Die Beleuchtung des Rades war eingeschaltet. Dort kamen ihnen zwei Männer entgegen, die sich angeblich von der Fahrradlampe geblendet und provoziert fühlten. Einer der beiden Männer drohte den jungen Leuten mit dem Einsatz eines Messers. Als die Polizei telefonisch verständigt wurde, verschwanden die Unbekannten in Richtung Molkereistraße. Einer von ihnen war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige/bullige Statur sowie längere blonde Haare. Der andere Täter war 1,75 Meter groß und von schmaler Statur. Beide sind etwa 18 bis 25 Jahre alt und sprechen normales Hochdeutsch. Hinweise erbittet die Polizei in Hankensbüttel unter Telefon (0 58 32) 9 77 70.

Von OTS