Jens Sölter und Jürgen Meyer möchten in Wahrenholz schlachten

Wahrenholz

Die Idee, Erzeuger. Lebensmittelhandwerk, Gastronomie und Handel in einem Regionalbündnis namens „Südheide genießen“ zusammen zu bringen, ist auf fruchtbaren Boden gestoßen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Wie die hauptamtliche Geschäftsführerin Dr. Rebekka Schütte, die seit November im Amt ist, hierzu mitteilt, habe man durch persönliche Besuche bei Erzeugern auch neue Mitglieder hinzugewinnen können. Zum Beispiel Nebenerwerbslandwirt Jens Sölter und Fleischermeister Jürgen Meyer aus Wahrenholz.

Sölter, der auf seinem 9 Hektar großen Hof mit angrenzender Weide zwölf bis 14 Muttertiere in der Rinderzucht hält, verfolgt seit zehn Jahren den Plan, das Vieh vor Ort zu schlachten und zu verarbeiten. Auch mobile Schlachtung wäre eine Option. Die Voraussetzungen sind nach Meinung der Planer geschaffen worden, es fehlen lediglich die Genehmigungen durch die genehmigungspflichtigen Behörden. Die Gemeinde ist bereits aktiv geworden und hat das ehemalige Kalthaus gekauft, das als Kühlhaus, Lagerstätte und Verarbeitungsbetrieb dienen soll. Wie Bürgermeister Herbert Pieper mitteilte, sei hier nur noch ein kleiner Anbau für sanitäre Anlagen erforderlich – er unterstützt das Vorhaben auf alle Fälle.

„Südheide genießen": Agnieszka und Jens Sölter mit Bürgermeister Herbert Pieper, der die Planungen in Wahrenholz unterstützt. Quelle: Siegfried Glasow

Unterstützung aus Wahrenholz für die Idee der lokalen Schlachtung

Als Begründung für die Idee der Schlachtung vor Ort nannten die beiden Investoren den bislang umständlichen Weg. So müssen die Rinder zunächst nach Bad Bevensen in den Landkreis Uelzen zu einem Schlachthof transportiert werden. Das Fleisch muss anschließend zerlegt und wieder zurück transportiert werden, um es entsprechend zu vermarkten. Sölter bringt den Aspekt des Tierwohls ins Gespräch, wenn die Rinder, ohne zu leiden, direkt vor Ort geschlachtet und dann dem Verarbeitungsprozess zugeführt werden. Das würde nach Meinung Meyers auch der Fleischqualität entgegenkommen. Als gutes Beispiel nannten die beiden eine gemeinschaftliche Schlachtstelle in Verden, die damit gute Erfahrung gemacht habe. In dieser Form könnte man auch in Wahrenholz gemeinschaftliche Interessen anderer Rinderzüchter zusammenführen.

Dr. Rebekka Schütte, die sich zusammen mit dem Vorsitzenden der Regionalinitiative „Südheide genießen – regionale Vielfalt“ Joachim Banse auf Hof und Weide über die Planungen informierten, hält das für die Zukunft für eine ideale Vermarktungsstrategie im Landkreis Gifhorn und darüber hinaus.

Die beiden Akteure: Ein Landwirt und ein Fleischermeister

Jens Sölter führt den landwirtschaftlichen Betrieb, den er 1982 von seinem Vater übernommen hatte, zusammen mit seiner Frau Agnieszka als Nebenerwerbslandwirt. 24 von 34 Hektar Weidefläche hat Sölter vom Otter-Zentrum in Hankensbüttel dazu gepachtet. Und Fleischermeister Jürgen Meyer vermarktet das Rindfleisch von der Roulade bis zum Filetsteak auf Märkten in benachbarten Städten.

Der Schirmherr der Regionalinitiative Landrat Dr. Andreas Ebel äußerte sich telefonisch dazu: „Wir können stolz darauf sein, im Landkreis Gifhorn so viele lokale Betriebe zu haben, die sich für die Produktion und Vermarktung vor Ort entscheiden!“ Zurzeit sind 43 Betriebe und Partner aus den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Tourismus aus der Südheide dabei. Tendenz steigend.

Von Siegfried Glasow