Projekt Blumenwiese ist gestartet

Dieses Projekt begeistert offenbar viele Mitstreiter. Stefan und Korinna Olfermann aus Ummern haben es sich zum Ziel gesetzt, eine große Blumenwiese anzulegen, um Biene, Schmetterling und Käfer bei der Nahrungssuche ordentlich zu unterstützen. Dafür suchten und fanden sie insgesamt rund 60 Blühpaten. Dabei handelt es sich um Privatpersonen und um Firmenvertreter, die nun ab einem Euro pro Quadratmeter zur Artenvielfalt beitragen. Der Startschuss dafür ist bereits gefallen – „auf 8000 Quadratmetern habe ich am 14. April eine Spezialmischung auf unserem Feld nahe des Sportplatzes in Ummern ausgesät, dort wo viele Leute spazieren gehen“, berichtet der 31-jährige Landwirt.

Schutz von Flora und Fauna

Unter den Blühpaten sind Olfermann zufolge „15 bis 20 Firmen und etwa 40 Privatpersonen“. Sie hätten unterschiedliche Summen in der Höhe von „fünf bis 500 Euro“ für die Anlage der Blumenwiese gespendet. Das Geld reichte dem Landwirt zufolge aber nicht ganz aus, um eine Blumenmischung für 8000 Quadratmeter zu kaufen. „Ich habe die Summe dann glatt gemacht“, sagt der 31-Jährige, der sich ebenso wie seine gesamte Familie dem Schutz von Flora und Fauna verschrieben hat – unter anderem mit Milchkühen auf der Weide, frei laufenden Hühnern auf dem Hof, der Vermeidung von Plastikmüll und jetzt mit der Anlage eine Blumenwiese.

Wegen der Corona-Pandemie können sich zwei Kitas leider nicht an diesem Frühlingsprojekt in Ummer beteiligen. „Wir hatten eigentlich geplant, mit den Kindern außerdem Kartoffeln zu pflanzen, die sie dann selber ernten sollten. Daraus wird jetzt aber leider nichts, weil die Kitas geschlossen sind“, bedauert er. Auch die Oberschule Wesendorf hatte Interesse an dem Naturprojekt bekundet. Dort ist Olfermann zufolge jetzt die Aussaat in einem Schulgarten geplant – „als Nebenprojekt“.

Insektenfreundliche Mischung

Bei den aktuell ausgesäten Blumen, Gräsern und Pflanzen handelt es sich laut Olfermann um eine insektenfreundliche Blühmischung, die in Abstimmung mit dem Bieneninstitut Celle zusammen gestellt wurde. Dem jungen Landwirt zufolge sind darin „40 verschiedene Arten enthalten“. Er zählt unter anderem auf „Malven, Ringelblumen, wilden Dill und Klee“. Damit es noch schöner aussehen wird, hat er selbst außerdem noch für die Aussaat von Sonnenblumen auf dem Feld gesorgt.

Im Juni blüht es

Machen sich stark für den Insektenschutz: Stefan und Korinna Olfermann. Quelle: Hilke Kottlick

„Mitte April habe ich die Sämereien ausgesät“, sagt er. „Die ersten Pflanzen könnten jetzt bald kommen, aber es fehlt Regen“, weiß der Landwirt und er hofft darauf, dass er die 8000 Quadratmeter nicht noch bewässern muss. Regen ist laut Olfermann jedoch angekündigt, und wenn es funktioniert mit dem Wettergott, dann hofft er „auf eine prachtvolle Blumenwiese, die ab Mitte Juni kräftig blüht“.

Von Hilke Kottlick