Die vor einem Jahr vorgestellten Pläne des Investors Denis Lavrov für eine Seniorenresidenz und Wohnbebauung auf dem Gelände des Jugendcampus – dem Westteil der ehemaligen Hammerstein-Kaserne – trafen damals nicht nur auf Zustimmung der Politiker. Am Donnerstag stellte Planer Dirk Ausmeier überarbeitetes Material vor.

Eigentlich waren die Wesendorfer Politiker grundsätzlich für die Idee, wieder Leben auf die bisher als Jugendcampus betitelte Hälfte des Kasernen-Geländes zu holen. Doch 100 Baugrundstücke waren dem Bauausschuss im Mai dann doch zu viel. Der nun am Donnerstag im erneut tagenden Bauausschuss vorgelegte nachgebesserte Entwurf fand da dann doch eher Zustimmung. Denn laut Ausmeier soll es nun zwei Bauabschnitte geben. Und beim ersten ist nur noch die Rede von 70 Baugrundstücken. Der zweite Bauabschnitt, der erst später im südwestlichen Teil des Geländes umgesetzt werden soll, beinhaltet optional weitere 25 Grundstücke.

Teil der Bestandsgebäude wird abgerissen

„Derzeit läuft die Artenschutz-Kartierung“, erklärte Ausmeier. Das Gebiet soll zudem komplett als Mischgebiet ausgewiesen werden. Dadurch wird für die bestehenden Gebäude – vor allem ehemalige Unterkunftsgebäude der Bundeswehr – eine gewerbliche Nutzung festgeschrieben. Das war eine der Forderungen der Politik gewesen. Zu Wohnzwecken dürfen also nur noch Neubauten genutzt werden. „Das ist positiv, weil wir so bestehende Gebäude nachnutzen und nicht für Gewerbe anderweitige Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung oder aus der Natur nehmen müssen.“ Ein Teil der bestehenden Gebäude soll allerdings auch abgerissen werden – im ersten Schritt der Wohnblock auf der Westseite des Wolfsburger Platzes.

Keine Mehrfamilienhäuser, Platz für einen Spielplatz, ein Grundstück für eine Kita: Auch diese Forderungen waren in den neuen Plänen berücksichtigt – und sollen in einem städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden. Ausmeier: „Wir werden die Grünflächen parkähnlich weiterentwickeln.“ Weiterentwickelt werden soll auch das nach wie vor geplante Projekt Seniorenwohnen beziehungsweise betreutes Wohnen. Ausmeier hatte einen Vertreter des Regionalverbandes Großraum Braunschweig mitgebracht, der Stellung nahm zu den überarbeiteten Plänen: „Wir sehen das positiv, weil sich Wesendorf als Grundzentrum entwickeln soll. Die räumliche Anbindung an den Kernort ist gegeben. Das Gelände wird in eine positive Nutzung geführt.“

Das sah auch Andreas Hoffmann ( SPD) so: „Ich finde das gut. Damit verhindern wir, dass das Gelände verwaist.“ Einen Beschluss fasste der Bauausschuss übrigens nicht – es ging nur um die Information zum Stand des Verfahrens.

