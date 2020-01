Drei ausgesetzte Meerschweinchen gefunden

Wesendorf

Drei Meerschweinchen-Damen wurden am Donnerstag verpackt in einem leeren Pampers-Karton mit ein bisschen Streu in Wesendorf an einer Parkbank gefunden. Derzeit kümmert sich der Tierschutzverein Gifhorn um die Tiere – doch neue Besitzer werden gesucht.

Ein aufmerksamer Passant brachte die Meerschweinchen ins Tierschutzzentrum Ribbesbüttel. Er sei durch seinen Hund auf die Drei aufmerksam geworden, als er spazieren ging, teilte der Mann mit. Die Drei haben zum Glück alles gut überstanden und befinden sich jetzt auf einer Pflegestelle des Tierheimes, nachdem sie tierärztlich untersucht wurden. Bei einem Schweinchen besteht der Verdacht auf eine Pilzerkrankung.

Wer ein Tier aussetzt, macht sich strafbar

„Wir sind wieder mal erschüttert darüber, wie verantwortungslos und herzlos sich manche Menschen ihrer Tiere entledigen. Wer sein Haustier, ganz gleich aus welchem Grund, nicht mehr halten kann, hat immer die Möglichkeit, sich an den Tierschutzverein zu wenden. Und selbst wenn wir das Tier nicht sofort aufnehmen können, so bieten wir immer Vermittlungshilfe an. Wer sein Tier einfach aussetzt und somit sein Leben gefährdet, macht sich strafbar“, teilt der Tierschutzverein mit. Ob die kleinen Nager ein unwillkommenes Weihnachtsgeschenk waren? Laut Tierschutzverein gibt es dazu keine Hinweise.

Neues Zuhause gesucht

„Für die drei Schweinchen suchen wir natürlich jetzt ein schönes, neues Zuhause bei lieben und verantwortungsbewussten Menschen, die ihnen ein artgerechtes Leben ermöglichen“, heißt es weiter. Ernsthaft Interessierte melden sich gerne unter Tel. (0 53 74) 44 34.

Von unserer Redaktion