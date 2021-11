In Glasgow wird in Sachen Klimaschutz noch geredet, in Wesendorf wird schon gehandelt

Wesendorf

Während im schottischen Glasgow noch bis zum 12. September die UN-Klimakonferenz darum ringt, was in Sachen Klimaschutz möglich ist, ist die Samtgemeinde Wesendorf schon einen Schritt weiter. Dort gibt es seit Ende 2019 Aktivitäten im Rahmen der Klimaallianz, an deren Ende eine klare Zahl sowie die weitere Sensibilisierung für das Thema stehen. Doch die Klimaallianz ist nicht die einzige Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel.

2365 Tonnen CO2 könnten in den 43 landwirtschaftlichen Betrieben eingespart werden, die sich an dem Projekt beteiligen. Und zwar durch Umstellungen der betrieblichen Abläufe. Die eigentliche Ersparnis ist aber größer – denn für die Berechnung wurde nur der aktuelle Ist-Wert zu Grunde gelegt. Wird beispielsweise durch eine Umstellung bei der Fütterung jedes Jahr eine Tonne CO2 eingespart, wird nur im ersten Jahr diese Einsparung berechnet, da es anschließend ja bereits einen optimierten Wert gibt.

In der Samtgemeinde Wesendorf ist die höchste Einsparung möglich

Die 43 landwirtschaftlichen Betriebe wurden 2020 im Rahmen des Modellvorhabens Klimaallianz Dorfentwicklung und Landwirtschaft kostenlos beraten, für sie wurde jeweils eine Klimabilanz erstellt. Projektträger ist der Landkreis Gifhorn. Neben der Samtgemeinde Wesendorf mit 16 Betrieben sind auch die Kommunen Nörten-Hardenberg, Hardegsen und Herzlake vertreten. In der Samtgemeinde Wesendorf ist dabei die höchste Einsparung möglich. Denn dort geht es um Tierhaltung, in den anderen Kommunen um Ackerbau. Die Zahlen stammen aus dem Ergebnis der Klimabilanzen, welches jetzt vorliegt.

Umweltplanerin Katharina Brüntgens vom Büro mensch und region ist sich sicher: „Die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz und Landwirtschaft konnten vor Ort vermittelt werden.“ Über die Dorfentwicklung sollen vor Ort auch die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden, das Thema auch bei Privatleuten vertieft werden. „Der Klimawandel wird uns noch länger beschäftigen. Daher zählt jede Tonne CO2, die eingespart werden kann“, sagt die Umweltplanerin. An einer Info-Veranstaltung im Juni nahmen allerdings nur wenige Bürger teil. Die aber bekamen Infos zum Umgang mit Düngemitteln in Privatgärten. „Wir wollten an diesem Beispiel das Potenzial für zuhause aufzeigen. Landwirte stehen unter Kontrolle und müssen wirtschaftlich arbeiten, jedes Kilogramm Dünger kostet. Wenn sich Privatleute an diesem Vorbild orientieren und ihr Düngeverhalten optimieren, können sie nicht nur Geld sparen, sondern auch etwas für den Klimaschutz tun“, sagt Marc Bludau.

So betreibt die Samtgemeinde Klimaschutz

Der Erste Samtgemeinderat verweist darauf, dass die Samtgemeinde Wesendorf und ihre Mitgliedskommunen nicht erst seit 2019 den Klimaschutz auf der Agenda haben. So sind die Samtgemeinde und die Gemeinde Wesendorf jeweils zu einem Drittel an dem vor 15 Jahren in Betrieb gegangenen Nahwärmenetz in Wesendorf beteiligt. Die Mitgliedskommunen rüsten Zug um Zug die Straßenbeleuchtung auf LED um, die Samtgemeinde ihre Gebäude. Müssen öffentliche Gebäude saniert werden, sei „energetische Sanierung immer ein Thema“, sagt Bludau.

Und auch der Anschluss der Gebäude an Nahwärmenetze mit ihren nachwachsenden Energierohstoffen hat Vorrang vor der Nutzung fossiler Brennstoffe. Bludau nennt Beispiele: in Wesendorf das Rathaus und die Grundschule, in Groß Oesingen die Grundschule, im neuen Netz in Wahrenholz das Feuerwehrhaus. „In den ersten Jahren mag sich das finanziell vielleicht nicht in jedem Fall rechnen, aber perspektivisch angesichts der steigenden Energiepreise durchaus. Und in Sachen Klimaschutz ohnehin.“

Von Thorsten Behrens