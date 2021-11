Wesendorf

Das Katzenelend im nördlichen Kreis Gifhorn nimmt kein Ende. „Dieses Jahr ist es besonders schlimm“, erlebt Christina Hasenfuß immer wieder. Gemeinsam mit Melanie Schulze macht sich die Teichguter Einwohnerin mit unschöner Regelmäßigkeit auf, um Katzen einzufangen, sie behandeln und kastrieren zu lassen und in gute Pflegestellen zu vermitteln. Das aber geht – wie sie aus langer Erfahrung weiß, längst nicht bei jeder Katze. Sind die Tiere bereits älter und verwildert, können sie nur schwer vermittelt werden. Diese Katzen bringen Hasenfuß und Schulze häufig wieder in ihre gewohnte Umgebung, wo sie gefüttert werden, wie die beiden hoffen. Immerhin können sich die dann kastrierten Tiere nicht mehr vermehren.

Ein Kater mit gebrochenem Rückgrat

Vor vier Wochen rückte Hasenfuß aus, um „fünf verwilderte Katzen kastrieren zu lassen und drei von ihnen später wieder zurückzusetzen, da sie verwildert sind“. Einer alten Katzen haben wir vermutlich mit der Kastration das Leben gerettet“, meint sie weiter. „Das Tier wäre wegen einer vereiterten Gebärmutter ohne OP wohl verstorben.“ Einige Jungtiere und zwei tragende Katzen wurden von einer Pflegestelle aufgenommen. „Wir wollten sie nicht ihrem Schicksal überlassen, sie sollen die Chance auf ein gutes Katzenleben bekommen.“ Einen Kater musste sie wegen seines gebrochenen Rückgrats einschläfern lassen. „Er tat mir so leid“, sagt sie. „Er hat mich um Hilfe angebettelt und ich konnte ihn nur noch erlösen lassen.“ Niemand weiß der Helferin zufolge, „wie lange er sich schon gequält hat“.

Katzenelend pur im nördlichen Kreis Gifhorn: Die Tiere vermehren sich auf vielen Höfen unkontrolliert, werden krank, hungern. Quelle: Privat

Und die Pause nach der Aktion dauerte nicht lange. Bereits eine Woche später kam der nächste Anruf – „Katzen in Not“. Kollegin Melanie Schulze war vom Ordnungsamt der Samtgemeinde Wesendorf um Hilfe gebeten worden, sich einen Hof – wieder im Norden der Samtgemeinde anzusehen – „bei dem Kitten seit Tagen nach Futter schreien“. Eine junge Frau hatte das laut Hasenfuß dem Ordnungsamt gemeldet. „Sie ist eine der ganz wenigen, die nicht weggesehen, sondern Verantwortung übernommen haben“, kommentiert Hasenfuß. „Wir haben dann auf den Höfen im Umfeld gefragt, wo die Katzen herkommen und mussten feststellen, dass diese schon seit Jahren ignoriert werden und dass sich die Katzen dort trotz Kastrationsverordnung wild vermehren.“ Laut Hasenfuß sind die Tiere als „Mäusefänger gerne gesehen, doch gefüttert wird mit tieruntauglichen Essensresten und das Leid, das durch Mangelernährung, Inzucht und unkontrollierte Vermehrung entsteht, wird ignoriert“, schimpft sie und wettert: „Das muss aufhören. Es kann nicht sein, dass sich überall Katzen vermehren können, die angeblich keinem gehören!“

Der Freundeskreis Katze und Mensch hilft Die Kosten für die Kastrationen hat laut Christina Hasenfuß der Verein „Freundeskreis Katze und Mensch“ übernommen. „Er hat uns auch bei der Aktion auf der Wesendorfer Mülldeponie 2019 unterstützt, bei der etliche kranke Katzen eingefangen wurden. „Auf den anderen Kosten bleiben wir sitzen, wenn wir keine Unterstützung erhalten“, sagt sie. „Wir freuen uns über Zuspruch, doch nur bei finanziellen Zuwendungen können wir helfen“, so Hasenfuß. Sie appelliert: „Jede noch so kleine Spende an den „Freundeskreis Katze und Mensch‘ hilft.“ Mit diesem bundesweit aktiven Verein arbeiten Hasenfuß und Schulze zusammen. Wegen der derzeitigen Vielzahl der verwilderten Katzen bitten sie um Spenden für diesen Verein unter dem Stichwort „Christina Hasenfuß“ – „dann wissen die Mitarbeiter dort gleich Bescheid“. Das Spendenkonto lautet: IBAN DE54 6049 0150 0391 2970 07. Infos auch über die Kastrationsverordnung erteilt Christina Hasenfuß unter Tel. (01 71) 4 73 27 90 und Melanie Schulze unter Tel. (01 75) 5 03 15 61.

Die Ignoranz macht mich wütend

Fazit: Drei Kitten konnten Hasenfuß zufolge am ersten Tag gefangen werden. „Trotz aller Fürsorge haben es zwei nicht geschafft.“ Bei einem der toten Tiere wurde festgestellt, dass es ein zu großes Herz hatte, was laut der Katzenkennerin auf Inzucht deutet. „Das andere hatte vor lauter Hunger Plastik gefressen und ist an einem Darmverschluss eingegangen.“ Um das Leben des dritten Jungtieres bangt sie noch, „es wird mit Rotlichtlampe gewärmt“. Die drei Katzen waren laut Hasenfuß knochig und klapperdürre und die Überlebende wird jetzt liebevoll gepäppelt. Mit Ausnahme der jungen Frau hat laut Hasenfuß niemand reagiert. „Diese Ignoranz macht mich so wütend“, sagt sie. „Gemeckert wird überall, die wilden Katzen und deren Vermehrung stört die Anwohner, aber mal das Telefon zur Hand nehmen und um Hilfe zu bitten und Verantwortung zu übernehmen, das macht kaum jemand.“

Von Hilke Kottlick