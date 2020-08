Im DRK-Altenheim in Wittingen ist Krätze ausgebrochen

Wittingen

Im Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen leidet ein Bewohner an der hochgradig ansteckenden Krätze. Deshalb bleibt das DRK Altenheim vorübergehend für den Besucherverkehr geschlossen. Ralf Fricke, Abteilungsleiter Altenhilfe beim DRK-Kreisverband, ist aber sicher, dass das Haus schon in Kürze wieder von Außenstehenden betreten werden darf.

Bewohner und Mitarbeiter bekommen das Medikament Driponin

In einem Brief informiert das DRK die Angehörigen der Bewohner des Altenheims, dass es im Heinrich-Warnecke-Haus „zu einem Infektionsvorkommnis mit dem Scabies-Erreger (im Volksmund „Krätzmilbe“)“ gekommen sei. Das zwinge das DRK zu verschiedenen Präventivmaßnahmen, „um eine Weiterverbreitung innerhalb des Hauses, aber auch nach außen zu verhindern“. Diese Maßnahmen seien mit dem Gesundheitsamt ebenso wie mit den behandelnden Hausärzten abgesprochen. Wegen der bestehenden Ansteckungsgefahr „sind wir gezwungen, die Einrichtung für Besucher vorübergehend zu schließen“. Bewohner und Mitarbeiter werden einer medikamentösen Therapie unterzogen, „der Wirkstoff des Medikaments ist dabei bereits zuverlässig erprobt und hat sich bei der Bekämpfung dieses Infektionsbildes bestens bewährt“, heißt es in dem Brief.

Kleine Bläschen und starker Juckreiz: Das sind Symptome von Krätze. Quelle: Daniel Naupold/dpa

Bei dem Medikament handelt es sich um Driponin, wie Fricke mitteilt. „Das wird von der Dosierung her je nach Körpergewicht gegeben und wirkt innerhalb von 24 Stunden.“ Für die Mitarbeiter des Warnecke-Hauses übernimmt die Berufsgenossenschaft die Kosten, für die Bewohner die Kasse. „Das heißt, wir haben das Problem sehr schnell im Griff“, so Fricke. Da es im Haus nur einen einzigen Verdachtsfall gebe, ist er sicher, dass bald auch die Angehörigen wieder zu Besuch kommen können.

Starker Juckreiz und stecknadelgroße Bläschen sind Folgen

Krätze wird ausgelöst durch Skabiesmilben, die sich in die obere Hautschicht des Menschen eingraben, wo die Weibchen ihre Eier ablegen. Die Ausscheidungen der Milben verursachen den Juckreiz und stecknadelgroße Bläschen oder Pusteln. Betroffen sind laut Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Kinder, pflegebedürftige Senioren und abwehrgeschwächte Menschen, die Erkrankungen häufen sich in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten oder Pflegeheimen. Fricke bestätigt das: „Auch in Wittingen haben wir nicht zum ersten Mal Krätze.“ Gerade die langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter wüssten deshalb schon, wie sie die Ansteckungsgefahr minimieren. „Und natürlich werden die Betten öfter neu bezogen.“ Da wegen Corona ohnehin auf Abstand geachtet werde und für eine Ansteckung ein direkter Kontakt von mindestens 15 Minuten erforderlich sei, sei ohnehin nur das unmittelbar am Bewohner eingesetzte Pflegepersonal betroffen. Schutzkleidung sei aber dennoch nicht erforderlich.

Die Inkubationszeit bei Krätze beträgt zwei bis fünf Wochen, wie Fricke berichtet. „Nach sechs, sieben Wochen wird der Hautarzt noch mal alles überprüfen, dann gibt es im Notfall noch mal eine Nachbehandlung.“ Aber so lange werde das Betretungsverbot für das Heinrich-Warnecke-Haus auf keinen Fall gelten.

Von Christina Rudert