Wittingen/Gifhorn

Besondere Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler der IGS Wittingen: Die Achtklässler durchliefen jetzt die Lernwerkstatt in der Oskar-Kämmer-Schule in GIfhrn und bekamen somit verschiedene praktische Einblicke in Berufe.

Nachdem alle im vorigen Schuljahr durch die Potenzialanalyse ihre Stärken, Fähigkeiten, Talente und Interessen ermitteln haben, unterstützen die Lehrer nun die Schülerinnen und Schüler weiter auf dem Weg ihrer individuellen Entwicklung in Richtung eines Wunschberufs. In der Lernwerkstatt haben sie die Möglichkeit, erste praktische Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfeldern zu sammeln.

Anzeige

Erfahrungen mit einem Pflegedummie oder der Rollstuhlführerschein gehören zum Programm

Diese Berufsorientierungsmaßnahme bietet die Chance, in die Berufsfelder Farbe und Gestaltung, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Wirtschaft/Verwaltung, Handel/Lager, IT/Medien, Elektro, Gesundheit/Soziales zu schnuppern. Jede Schülerin und jeder Schüler ist jeweils 2,5 Tage in vier der unterschiedlichen Bereiche praktisch tätig. Eine Fußbank aus Holz, ein Flaschenöffner aus Metall, Erfahrungen mit einem Pflegedummie oder der Rollstuhlführerschein, ein Blindenparcours, ein Roulett aus LEDs löten oder ein neues Produkt auf den Markt bringen sowie eine Präsentation erstellen und vortragen – das sind nur einige Beispiele aus dem Angebot der Lernwerkstatt.

Die Schülerinnen und Schüler sind sich laut IGS Wittingen einig und berichten: „Es hat Spaß gemacht und war spannend; die Mitarbeiter waren meistens nett; wir haben auch viel gelacht; toll, dass unserer Schule so was für uns anbietet; ich weiß jetzt, dass Handwerk mir mehr Spaß macht; Krankenschwester wäre ein Beruf für mich; es war mega cool…“ Eine weitere wichtige Erfahrung, die gesammelt wurde: „Der Tag war sehr lang, da die Lernwerkstatt von 9 bis 16 Uhr stattfand und viele Kinder dann noch zirka ein bis zwei Stunden Zug oder Bus fahren mussten.“

Jetzt geht es um die Wahl des Praktikums

Die Elternschaft fand, es sei eine gelungene Aktion, die die Kinder in ihrer Entwicklung weiter voranbringt. Mit diesen Erfahrungen zu Berufsfeldern wird dann auch eine gezielte Wahl des Praktikums für die Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 8 und 9 zu einer begründeten Berufswahlentscheidung möglich – also Step by Step.

Von unserer Redaktion