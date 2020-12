Wahrenholz

Der ehemalige Wahrenholzer Bürgermeister und erste ehrenamtliche Wesendorfer Samtgemeindebürgermeister Horst Germer ist am 8. Dezember im Alter von 90 Jahren verstorben.

Horst Germer gehörte von 1964 bis 2001 dem Rat der Gemeinde Wahrenholz an. Von 1971 bis 2001 war er deren Bürgermeister und wurde im Anschluss in Anerkennung seiner Verdienste zum Wahrenholzer Ehrenbürgermeister ernannt. Germer habe in Wahrenholz die Strukturen einer modernen Gemeinde aufgebaut und sich besonders dafür eingesetzt, dass die Gemeinde ihre Eigenständigkeit in der Kommunalverwaltung behalte, sagt der heutige Bürgermeister Herbert Pieper. „Sein pflichtbewusstes, ehrenamtliches Handeln und seine Bereitschaft, an vielen Stellen mitzuwirken, werden in Erinnerung bleiben“, so Pieper.

Nach der Gründung der Samtgemeinde Wesendorf im März 1974 wurde Horst Germer deren erster ehrenamtlich tätiger Samtgemeindebürgermeister. In den Gremien der Samtgemeinde war Germer unter anderem im Schulausschuss, im Haushalts- und Wirtschaftsausschuss, im Kuratorium Kindergarten, im Feuerschutzausschuss und im Samtgemeindeausschuss tätig. Seine Amtszeit endete im Jahr 2001 mit der Wahl eines hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeisters. Für seine Verdienste wurde er auch zum Ehren-Samtgemeindebürgermeister ernannt. „ Horst Germer hat die Entwicklung unserer Samtgemeinde maßgeblich geprägt und zu vielen richtungsweisenden Entscheidungen beigetragen“, sagt der heutige Samtgemeindebürgermeister René Weber.

Dem Gifhorner Kreistag gehörte Horst Germer von 1974 bis 1996 an. Von 1986 bis 1991 war er stellvertretender Landrat.

Der 1930 geborene Germer trat 1965 in die CDU ein und war unter anderem Mitglied im DRK, in der Feuerwehr, im Reichsbund, im Kulturverein der Samtgemeinde, in der Schießsportgruppe und im Turnverein Concordia Wahrenholz. Er wurde 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und erhielt die Ehrennadel in Gold des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes sowie die Deutsche Feuerwehrmedaille und das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold.

Von Christian Albroscheit