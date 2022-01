Wesendorf

Die Gemeinde Wesendorf wächst seit Jahren. Aktuell wird sich der Ort um deutlich mehr als 100 Baugrundstücke vergrößern – und dabei teilweise bereits an seine Grenzen stoßen. Bürgermeister Holger Schulz wirft auf AZ-Anfrage einen Blick auf die weitere mögliche Entwicklung der Gemeinde bei der Wohnbebauung.

Vorab: Ewig weiter wachsen will die Gemeinde gar nicht – trotz einer Warteliste für Bauland mit rund 400 Namen. „Wir reden aktuell über einen Zuwachs von mehr als 100 Wohnhäusern. Das sind rein statistisch mehr als 400 neue Einwohnerinnen und Einwohner, die Hälfte davon Kinder. Nur Bauland ausweisen reicht nicht, es muss auch die Infrastruktur geschaffen werden. 200 Kinder müssen in Kita und Schule untergebracht werden.“ Neue Baugebiete bedeuten auch neue Straßen, die nach ihrem Bau unterhalten werden müssen. Da sei insgesamt Augenmaß erforderlich, es müsse zeitlich alles passen.

Betrachtung aller vier Wesendorfer Himmelsrichtungen

Rund 70 Bauplätze sind erst in den vergangenen Jahren am Demoorweg entstanden – acht weitere sind dort jetzt direkt an der Kreisstraße 7 geplant. Auch gegenüber, auf der anderen Seite der K 7, entstehen demnächst wohl weitere Wohnhäuser, denn dort wurde gerade im Zuge des Kreiselbaus auch ein Mischgebiet für Wohnbebauung und Gewerbe ausgewiesen. Mehr Entwicklung ist in dieser Richtung nicht möglich. Der ehemalige Standortübungsplatz der Bundeswehr, welcher Unesco-Naturerbe ist, sowie das Ferienhausgebiet Am Badesee begrenzen die Ausdehnung der Gemeinde nach Süden. Die landwirtschaftliche Fläche zwischen dem Ortseingang, dem Hammersteinpark und dem neuen Kreisel stehe laut Schulz derzeit nicht zum Verkauf und sei damit keine Option für ein Baugebiet.

Auch nach Osten wird es eng. Zwar gibt es dort noch einige potenzielle Bauplätze hinter dem Aldi-Markt (Wittinger Straße), doch ein lückenloses Zusammenwachsen der Ortsteile Wesendorf und Westerholz sei eher nicht erwünscht, so Schulz. In Westerholz selbst gibt es ebenfalls ein neues Baugebiet. Nach Norden wird die Gemeinde durch die Biogasanlage sowie Waldflächen begrenzt.

Bleibt die Entwicklung nach Westen. Dort hatte der Gemeinderat erst kürzlich einem Bebauungsplan im Bereich der ehemaligen Kaserne zugestimmt und damit den Weg frei gemacht für rund 100 Grundstücke, die von einem Investor vermarktet werden. Zudem gibt es noch Potenzial zwischen dem Ortsrand und dem Friedhof an der Celler Straße. Dort soll auch das neue Wesendorfer Feuerwehrhaus entstehen, für welches allerdings nicht die Gemeinde, sondern die Samtgemeinde zuständig ist.

Von Thorsten Behrens