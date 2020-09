Hankensbüttel

Die Autorin, Poetry Slammerin und Komikerin Helene Bockhorst gastierte jetzt im Rahmen der kreisweiten Kabaretttage Heiße Kartoffeln beim Kulturverein Hankensbüttel mit ihrem Soloprogramm „Die fabelhafte Welt der Therapie“. Der Saal war ausverkauft – mehr Zuschauer hätten wegen der geltenden Corona-Regeln nicht dabei sein dürfen. Die Anwesenden bekamen ein teils schlüpfriges, teils etwas monoton vorgetragenes Programm zu sehen und hören.

„Schönen guten Abend, kann man euch buchen, da es in anderen Orten nicht immer so ist“, begrüßte Bockhorst das Publikum. Nach fünf Monaten zu Hause und mit einem Leben in Existenzangst freue sie sich, nun wieder auf der Bühne zu stehen. Dennoch: „Ist das, was ich mache, richtig?“, hinterfragte die Künstlerin sich selbst.

Die Künstlerin therapiert sich mit ihren Auftritten selbst

Bockhorst sprach von ihrem angekratzten Selbstbewusstsein, den Schwierigkeiten sich im Leben zurechtzufinden, und sie fand es fair vom Coronavirus, dass sie im Gegensatz zu anderen Bundesländern hier eben 70 Minuten statt 60 Minuten Programm liefern dürfe. Und dann stieg sie in ihr Programm „Die fabelhafte Welt der Therapie“ ein. Dabei riss sie die Auswirkungen ihrer schlechten Kindheit an und setzte sich in ihren Beiträgen mit physischen Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen auseinander.

Die Komikerin nahm dabei kein Blatt vor den Mund, berichtete über Onlinedating, ausgelassenen Sex und andere nicht alltägliche Begebenheiten, die nicht unbedingt bei jedem Besucher auf offene Ohren stießen. Nach eigenen Aussagen therapiert sich Bockhorst immer wieder durch ihre Auftritte selbst und überträgt dies auch auf andere Personen, die sich vielleicht in der gleichen Situation befinden. Sie sagte, „was schon immer mal gesagt werden musste“, fand einen Fisch als absolut liebenswürdiges Tier, erklärte den Zuhörern wie man sich als Frau Männern anbietet und wollte wissen, wer von den Zuhörern schon mal Pornofilme angeschaut habe. Bockhorst sprach von Begegnungen mit Callboys, von Casting-Couch-Pornografie für eine Bewerbung und ihren Geschäftsideen vom „Klett-Baby, Klett-Stuhl“, um auf die Anbindung eines Kleinkindes an die Mutter oder den Vater aufmerksam zu machen.

Alles in allem lieferte die Künstlerin rund 70 unterhaltsame Minuten, die allerdings durch ihre schüchterne und monotone Art bisweilen etwas langweilig auf die Zuhörer wirkten, sodass der Funken nicht so richtig zündete. Dennoch dankte das Publikum zum Schluss mit kräftigem Beifall.

Von Hans-Jürgen Ollech