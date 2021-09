Groß Oesingen

Die mittlerweile fünfte Veranstaltung der diesjährigen „Heiße Kartoffeln“-Reihe, organisiert vom Gifhorner Kulturverein, kam wiederum gut an bei den Zuschauern und erntete viel Applaus. Der Kabarettist Stephan Bauer trat mit seinem aktuellen Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ vor ausverkauftem Saal in der Gaststätte Zur Linde in Groß Oesingen auf.

„Mir geht es grade nicht so gut“, leitete Bauer sein Bühnenprogramm ein, „denn meine Frau will nicht mehr mit mir schlafen.“ Er sinnierte, woran es liegen könnte, sei er doch für sein Alter (51 Jahre alt) gut in Schuss und ebenso gut aussehend, und fragte schließlich seine Zuschauer um Rat: „Wer von Ihnen ist bereits zehn bis 15 Jahre verheiratet und hat immer noch ein voll ausgefülltes Sexleben? Bitte mal melden!“

Soziales Zusammenleben in Zeiten von Corona: Das war ein Thema bei Stephan Bauer. Quelle: Maren Kiesbye

Da sich keiner der Zuschauer zu Wort melden wollte, überlegte der Entertainer weiter: „Man würde doch denken, dass in der langen Corona-Zeit mit reichlich Zeit, Langeweile und Home Office mal wieder etwas im Schlafzimmer hätte passieren können, aber nein, alles ging im Alltagsstress unter.“ Eine Affäre käme für Bauer nicht in Frage, da er seine Frau liebe, außerdem gar nicht mehr wüsste, was heutzutage so gefragt sei und alle Frauen, die für eine Affäre in Frage kämen, sich wahrscheinlich sowieso einen Jüngeren suchen würden als ihn.

Weiter berichtete der Entertainer über das Zusammenleben mit seiner Frau und seiner 16-jährigen Tochter aus erster Ehe, die kürzlich zu ihnen in die vorstädtische Neubausiedlung gezogen ist. „Die Nachbarschaft ist hip und öko, mit perfekten Vorgärten und perfekten hochbegabten Kindern.“ Einzelne Häuser seien in apricot gestrichen, der Farbe, von der Stevie Wonder einst sagte, dafür lohne es sich, blind zu sein. „Letztens haben unsere Nachbarn ein Ökofest veranstaltet, ohne Alkohol, und das Fest eröffnet mit den Worten „O-Saft ist’s“, empörte sich der Kabarettist.

In einem kleinen Dorf aufgewachsen: Stephan Bauer bestätigt Vorurteile über sparsame Schwaben. Quelle: Maren Kiesbye

„Ich bin in einem kleinen Dorf in Schwaben aufgewachsen. Da gab es keine Scheidungen. Nur manchmal Jagdunfälle.“ Insgesamt sei das Leben damals unbeschwerter und gelassener gewesen: „Wir haben uns damals für zehn Pfennig kleine Kaugummi-Kugeln aus einem versifften Automaten gezogen, und wir sind nicht daran gestorben. Auf der anderen Seite, wenn ich früher eine braune Banane in meinen Spinat gematscht habe, habe ich von meiner Mutter Ärger gekriegt. Heutzutage heißt das Smoothie und kostet 3,80 Euro für ein kleines Fläschchen.“

Dass das Vorurteil, die Schwaben seien geizig, stimme, konnte Bauer nur bestätigen: „Wenn früher mal Besuch bei uns war, hat meine Mutter immer vorher das Salz von den Brezeln gepult, damit die Gäste nicht so viel Durst bekommen.“

Aufruf des Kabarettisten: Das soziale Leben wieder herstellen

Immer wieder kam Stephan Bauer zurück auf Corona: „Meine Ehe wurde während der Corona-Krise eigentlich nur durch eine Menge Alkohol erhalten“, bekannte er. „Meine größte Sorge ist eigentlich seit März 2020 nie die wirtschaftlichen Folge für unser Land gewesen, sondern die Spuren, die die Isolation im sozialen Leben der Menschen hinterlassen werden. Im vergangenen Jahr gab es rund 250 000 Denunziationen von Menschen, die ihre Nachbarn verpfiffen haben, weil sie vor dem Haus ein geparktes Auto aus einem andern Bundesland gesehen haben oder eine Person zu viel auf der Terrasse. Unser Hauptaugenmerk nach der Krise sollte darin liegen, unser soziales Leben wieder herzustellen, Nähe zuzulassen, Hände zu schütteln.“

Kulturverein Gifhorn sehr zufrieden mit der Kabarettreihe

Dr. Elga Eberhardt vom Gifhorner Kulturverein ist sehr zufrieden mit den bisherigen Heiße Kartoffeln-Veranstaltungen: „Wir hatten und haben tolle Künstler, die vom Publikum gut angenommen wurden. Meist waren bislang unsere Säle unter derzeitigen Corona-Abstandsregeln restlos ausverkauft. Schön, wenn jetzt allmählich wieder ein bisschen mehr Kultur möglich ist.“ Für die letzte Veranstaltung der Heißen Kartoffeln mit Frederic Hormuth am 7. Oktober im Meinerser Kulturzentrum sind noch ein paar Restkarten erhältlich.

Von Maren Kiesbye