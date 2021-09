Wittingen

Lüder Wohlenberg ist Arzt und Kabarettist und unterhält sein Publikum mit genau den Dingen, über die er aufgrund seines Erstberufes genauestens Bescheid weiß. Er trat am Freitagabend in der Wittinger Stadthalle auf, sein Bühnenprogramm war die dritte Veranstaltung der diesjährigen „Heiße Kartoffeln“-Reihe, organisiert durch den Gifhorner Kulturverein.

Als ausgebildeter Facharzt für Radiologie widmet Wohlenberg sich heutzutage mehr seinem Zweitberuf und großer Passion, auf der Bühne zu stehen und seinen Zuschauern auf satirische und hintersinnige Weise die große Welt der Medizin näherzubringen. Außerdem arbeitet er als Dozent in einer medizinischen Universität.

„Nach den ganzen Videokonferenzen der vergangenen eineinhalb Jahren, musste ich mich echt erstmal wieder daran gewöhnen, mir eine Hose anzuziehen, wenn ich zu einer Vorlesung oder auch zu einem Auftritt gehe“, bekannte der Mediziner, nachdem er sein Publikum herzlich begrüßt hatte: „Es ist total schön, dass wir heute hier zusammen sind und vor allem, dass ich Ihnen ins Gesicht sehen darf. Für mich ist die Pandemie heute beendet. Es waren schwere Zeiten, aber wir in Deutschland sind erstaunlich gut hindurch gekommen, wir haben es fast geschafft.“

Lob an die Impf-Forscher

Die Forscher und Virologen weltweit hätten Unglaubliches geleistet, so Wohlenberg weiter, indem sie in nur einem Jahr einen Impfstoff gegen Covid 19 entwickelten, was im Normalfall eher fünf bis zehn Jahre dauern würde. Weiter berichtete er, dass die ersten Ursprünge der Impfung im 18. Jahrhundert in der Türkei lägen, wo damals ein Impfstoff gegen die Pocken entwickelt wurden: „Es ist fantastisch, dass die Menschheit auf diese medizinische Prävention von Krankheiten gekommen ist, viele Menschenleben konnten und können damit gerettet werden.“

Kein „bösen Mächte“ am Werk bei Corona

Die Gefahr, durch eine Covid-Impfung eine schwere Nebenwirkung zu bekommen, läge bei eins zu einer Million, die Gefahr, ohne Impfung schwer an Covid zu erkranken dagegen bei eins zu eintausend. „Das sind Fakten“, erklärte der Mediziner, „und die Basis für diese Fakten ist die Wissenschaft. Die Pandemie wurde uns nicht von irgendwelchen bösen Mächten geschickt, die sie kontrollieren.“

Es wurde auch mal ernst: Der ausgebildete Arzt Lüder Wohlenberg trat im Rahmen der Kabarett-Reihe "Heiße Kartoffeln" in Wittingen auf. Quelle: Maren Kiesbye

Wohlenberg erklärte die Medikamenten-Forschung anhand des Placebo-Effekts, indem also eine Versuchsgruppe das entwickelte Medikament bekommt und eine zweite Kontrollgruppe ein Medikament ohne Wirkstoff, um die Reaktionen besser vergleichen zu können. So sei die potenzsteigernde blaue Pille Viagra versehentlich bei einer Testreihe für ein Medikament für bessere Herzdurchblutung entdeckt worden: „Ihren eigentlichen Hauptzweck hat Viagra nicht erfüllt“, erklärte der Mediziner, „aber eine Nebenwirkung der Pille wurde dann zur Hauptindikation.“

Wohlenberg wechselte häufiger die Rollen

Weitere wichtige Themen Wohlenbergs waren Alkohol als Medizin, die aktuelle Bundestags-Wahl, insbesondere die Programme der einzelnen Parteien in Bezug auf das Gesundheitswesen und die Marktwirtschaft in Krankenhäusern. Zwischendurch schlüpfte er immer mal in einen alten gestreiften Bademantel und damit in seine bekannteste Figur des Profipatienten Herr Raderscheid aus Köln. Dieser geht immer wieder gerne zu seinem Hausarzt, denn: „Gesund sein heißt, du bist nicht richtig untersucht.“

Beim Thema Organspende gibt es ernste Töne

Herr Raderscheid berichtete ausführlich von seiner Darmspiegelung und von seiner allwöchentlichen Teilnahme an Führungen durch verschiedene Kreißsäle.Immer wieder schlug der Entertainer ernste Töne an, wie etwa beim Thema Organspende: „90 Prozent aller Deutschen würden ein fremdes Organ annehmen, wenn sie es bräuchten, aber nur zehn Prozent würden eines spenden, wenn sie es nicht mehr bräuchten. Und in diesem Fall ergibt 90 plus zehn nicht 100 Prozent.“

CD-Verkauf zu Gunsten der Hochwasser-Opfer

Auch zum Helfen an einem Unfallort versuchte Wohlenberg seine Zuschauer zu animieren: „70 Prozent der Deutschen fahren an einem Unfallort vorbei, weil sie Angst haben, etwas falsches zu tun. Allerdings ist das einzige wirklich Falsche, was Sie tun können, einfach vorbei zu fahren.“ So zeigte er seinen Zuschauern auf die Schnelle eine Herzmassage im richtigen Massagetempo („Im Rhythmus von Bee Gees „Staying Alive“), animierte sie, noch heute Abend mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin die stabile Seitenlage zu üben und demnächst ihren Erste-Hilfe-Kurs mal wieder aufzufrischen.Nach der Show verkaufte und signierte Wohlendorf CDs, die noch aus seinen Bühnenprogrammen vor Corona-Zeiten übrig geblieben waren. Der Erlös des Verkaufes soll zu 100 Prozent den Hochwasser-Opfern zugute kommen.

Von Maren Kiesbye