Heideknoblauch aus Dedelstorf: Junges Unternehmen verdoppelt Kapazitäten innerhalb eines Jahres

Dedelstorf

Gesund ist Knoblauch auch – und offenbar recht beliebt. Zumindest, wenn er frisch aus der Heide kommt. Dort bauen Jonas Rantze und Carsten Warnecke ihn an – und haben im Vergleich zum Vorjahr ihre Kapazitäten mal eben verdoppelt. Die Nachfrage und neue Ideen der jungen Unternehmer machen es möglich.

Zwei Hektar Knoblauch waren es im vergangenen Jahr auf einem Feld bei Dedelstorf. Dort hat Carsten Warnecke seinen Hof, zehn Tonnen der aromatischen Knollen wuchsen dort 2020, wurden gesäubert, gekühlt, verpackt. In diesem Jahr ist die Fläche auf rund vier Hektar angewachsen. Nur in Dedelstorf. Denn auch in Langlingen, wo Jonas Rantze seinen Hof hat, wird jetzt Knoblauch auf mehr als einem Hektar Fläche angebaut.

Das Ziel: Mindestens 20 Tonnen zu vermarkten

Und nach der Ernte – die Saison beginnt gerade – wird der Knoblauch aus Langlingen direkt vor Ort gesäubert, gekühlt, verpackt. „Die zweite Anlage spart sehr viel Fahrtzeit. Und Corona hat gezeigt, wie schnell ein Betrieb die Produktion einstellen muss, wenn an einem Standort Infektionsfälle auftreten. Da haben wir jetzt eine Alternative“, sagt Jonas Rantze.

Etwas mehr als ein Dutzend Tonnen Heideknoblauch hat im vergangenen Jahr den Hof von Carsten Warnecke in Dedelstorf verlassen. „Mindestens 20 Tonnen“, sollen es in diesem Jahr sein, die aus Dedeltorf und Langlingen in Supermärkte, Hofläden, Großmärkte und Gastronomie gelangen. Und das, obwohl die Saison wegen des kalten und nassen Frühjahrs in diesem Jahr rund drei Wochen später angefangen hat. Etwa zehn Wochen soll die Vermarktung der frischen Knollen dauern, je Woche hoffen die beiden Landwirte auf etwa 2,5 Tonnen Absatz.

Viel Handarbeit: Fünf Kilogramm – das sind rund 50 Pflanzen – muss ein Saisonarbeiter in der Stunde für den Verkauf aufbereiten. Quelle: Thorsten Behrens

Das sind viele Pflanzen. Jede Knolle soll etwa 100 Gramm bei der Ernte auf die Waage bringen – pro Tonne werden also 10 000 Pflanzen benötigt. Und die werden vor allem mit der Hand bearbeitet. Außer beim Setzen: Acht bis zwölf Zehen hat eine Knolle, die werden von einer Maschine aufgebrochen und in die Erde gebracht. Dann kommt die Handarbeit, wenn die sich ausbildende Blüte an jeder Pflanze abgeschnitten wird – damit die Kraft der Pflanze in die Knolle wächst und nicht in die Samen. Die Ernte läuft ebenfalls per Hand, denn erntereife sowie noch wachsende Pflanzen stehen dicht beieinander – das kann kein Roder leisten. Direkt nach der Ernte werden – wieder per Hand – der Stiel gekappt sowie die Wurzel und die Deckblätter an der Knolle entfernt. An den Arbeitsabläufen hat sich innerhalb des Jahres nichts geändert.

Dafür aber an der Vermarktung. Ein Großkunde ist Edeka. Wurden im vergangenen Jahr noch die Märkte einzeln beliefert, fährt die Heideknoblauch GbR jetzt täglich das Zentrallager in Lauenau an. Von dort erhalten dann die Märkte ihre Ware – auch im Landkreis Gifhorn. Und zu einem regionalen Schlachter, der die Pflanzen aus Dedelstorf und Langlingen in Knoblauchbratwurst verarbeitet, hat sich als Abnehmer jetzt noch ein Produzent von Saucen gesellt.

RTL-Nord zeigt Beitrag über Heideknoblauch

Inzwischen ist auch das Fernsehen auf die beiden Landwirte mit ihrer „duftenden“ Idee – auf die sie übrigens durch einen Fachartikel über Knoblauch gekommen sind – aufmerksam geworden. Ein Team von RTL-Nord ist kürzlich auf dem Hof in Langlingen aufgelaufen, um einen Beitrag für eine Reportage zu drehen, in der fünf Landwirte mit besonderen Angeboten vorgestellt werden. Der Sendetermin steht noch nicht fest, soll aber Anfang Juli sein. „Das war schon eine ganz neue Erfahrung, so vor der Kamera zu stehen“, sagt Warnecke. Und Rantze ergänzt: „Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.“

Von Thorsten Behrens