Wegen Kita-Beitragsfreiheit: Wesendorf will mehr Geld von Gemeinden

Wesendorf

„Der Blick auf die Finanzen der Gemeinde setzt immer auch den Blick auf die Finanzen der Mitgliedsgemeinden voraus.“ Das betonte Samtgemeindebürgermeister René Weber während der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates. Der befasste sich unter anderem mit dem Haushalt für 2020.

Hohe Investitionen in Schulen, Kitas und Feuerwehren prägen den Samtgemeindehaushalt 2020. „Wir haben keine Spielräume mehr“, betonte Rüdiger Krafft ( SPD). Er bezog sich bei seinen Ausführungen auf die Samtgemeindeumlage. Sie wurde um 800 000 Euro auf nunmehr 4,95 Millionen Euro erhöht – nicht zuletzt wegen der nötigen Investitionen sowie der hohen Kosten für die Kitas. „Der größte Brocken sind die Kitas. Das haben wir vor allem dem Land zu verdanken“, so Weber angesichts der Beitragsfreiheit für den Kita-Besuch.

Werden Grundsteuern erhöht?

„Die Gemeinden müssen ihre Einnahmesituation überprüfen und beispielsweise über die Grundsteuern verbessern. Denn der Zugriff durch die Samtgemeinde auf die Gemeindefinanzen wird künftig steigen“, so Krafft. Derzeit stehen alle sechs Mitgliedsgemeinden schuldenfrei da, sie verfügen insgesamt über rund 12 Millionen Euro liquide Mittel. Mehr als die Hälfte davon stehen bei der Gemeinde Wesendorf zur Verfügung, Wahrenholz dagegen hat aufgrund seiner enormen Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre im Rahmen der Dorfentwicklung in Millionenhöhe derzeit nur etwa 9 000 Euro in der Rückhand.

Wann endet die Solidarität?

Auch der Finanzausgleich in Höhe von 750 000 Euro wurde verändert. Künftig erhält jede der sechs Mitgliedsgemeinden einen Sockelbetrag von 50 000 Euro. Der Restbetrag wird nach Steuerkraft und Fläche berechnet – eine laut Weber solidarische Lösung. So sollen vor allem die kleineren und wirtschaftlich schwächeren Mitgliedsgemeinden gefördert werden. „Solidarität ist gut, aber ich erwarte von den kleinen Kommunen, dass sie ihre Einnahmesituation verbessern, denn irgendwann ist es mit der Solidarität vorbei“, sagte Herbert Pieper ( CDU), Bürgermeister der zweitgrößten Gemeinde Wahrenholz.

Probleme bleiben auch künftig lösbar

„Trotz allem haben wir hier einen soliden Haushalt, auf dessen Basis wir auch künftige Probleme lösen können“, betonte Dirk Wegmeyer ( CDU). Dieser Haushalt sieht im Ergebnishaushalt jeweils rund 12,5 Millionen Euro an ordentlichen Erträgen und Aufwendungen vor. Knapp 2,6 Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen.

Von Thorsten Behrens