Wesendorf

„Feuerwehr – Sicherheit zu jeder Zeit“: Unter diesem Motto stand die Jahreshauptversammlung der Wesendorfer Brandschützer. Ortsbrandmeister Florian Schilling zog am Samstagabend Bilanz für 2021.

In seinem Bericht ging er auf die schwierigen Rahmenbedingungen durch die immer noch andauernde Corona-Pandemie ein. Die Freiwillige Feuerwehr Wesendorf habe auf viele Veranstaltungen verzichten müssen, auch das 75-jährige Bestehen im vergangenen Jahr habe nicht gefeiert werden können, soll aber nachgeholt werden.

Hohe Impfquote

Auch sei die Wehr zu 100 Prozent geimpft, lobte Schilling sein Team. Die Brandschützer blickten positiv in die Zukunft, da es in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrhaus sowie auch neue Fahrzeuge geben werde, verwies Schilling auf eine Steigerung der Schlagkraft. Interessierte Zuhörer der Versammlung waren unter anderem der neue Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze, der Wesendorfer Bürgermeister Holger Schulz sowie Gemeindebrandmeister Torsten Winter.

4874 Stunden Dienst geleistet

Wesendorfs Wehr gehören 59 aktive Kameraden und 13 Kameradinnen an, 12 Mitglieder zählt der Altersabteilung, 423 fördernde Mitglieder unterstützen die Brandschützer, 22 Mitglieder sind in der Jugendfeuerwehr aktiv, 16 Jungen und Mädchen haben in der Kinderfeuerwehr Spaß. Ortsbrandmeister-Stellvertreter Daniel Harms listete im Einsatzbericht 4874 Stunden Dienst auf. Zu acht Brandeinsätzen, 17 technischen Hilfeleistungen und neun Fehlalarmen sei die Wehr alarmiert worden. Fünf aktive Gruppen hätten neben den 34 Einsätzen zusätzlich 258 Hydranten und 15 Löschwasserbrunnen und Saugstellen gepflegt, sagte Harms.

Berichte und Wahlen

Einzelberichte folgten von den Gruppenführern Heinrich Cordes, Jannik Sichler, Volker Hildebrandt, Frank Meyer und Friedrich Prilop jun.. Über Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete Alessa Harms, über die Kinderfeuerwehr informierte Sascha Brands und über die Finanzen gab es Infos von Mario Meine. Bei den Wahlen wurden Rechnungsführer Mario Meine, Gerätewart Holger Vasel und Schriftführer Olaf Zelmer in ihren Ämtern bestätigt. Zur neuen Vertrauensperson wählten die Mitglieder Timo Sommer, neuer Sicherheitsbeauftragter wurde Paul Brunke und neuer Kassenprüfer Dennis Küster.

„Seit nunmehr 26 Monaten befindet sich Deutschland im Ausnahmezustand“, verwies der Gemeindebrandmeister darauf, dass die Feuerwehren unter schwierigen Bedingungen Dienst leistete. Dafür gebühre ihnen Dank. Es gab in der Versammlung aber auch kritische Töne: Schriftführer Olaf Zelmer verwies darauf, dass der Bebauungsplan Hammersteinpark seiner Meinung nach nicht mit dem neuen Feuerschutzkonzept und dem Feuerwehrbedarfsplan übereinstimme. Hier würden laut B-Plan bis zu viergeschossige Häuser gebaut, die die Feuerwehr Wesendorf mit ihrem Gerät „brandschutztechnisch nicht abdecken kann“. Auch die Seniorenresidenz Wesendorf im Hammersteinpark würde offenbar nicht den Brandschutzvorschriften entsprechen. Bürgermeister Holger Schulz winkte ab – diese Aussagen seien nicht korrekt. Er lud Zelmer zu einem Info-Gespräch ins Rathaus ein.

Viele Auszeichnungen

Das Niedersächsische Feuerwehrehrenzeichen (25 Jahre) gab’s für Christine Meine, Friedrich Prilop jun. und Stephan Herter. Für 40-jährige Verdienste wurden Matthias Ebermann und Eckhardt Tietje ausgezeichnet. Für 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Heinz Sonnenberg das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Zum Oberfeuerwehrmann/-frau wurden Timo Sommer und Emily Sichler befördert.

Von Hans-Jügen Ollech