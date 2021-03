Hannah Freifrau von Senden erhält das Bundesverdienstkreuz in ungewöhnlicher Form

Blickwedel

Das gab es so vermutlich noch nie: Landrat Dr. Andreas Ebel übergab das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Hannah Freifrau von Senden, und zwar an der Haustür. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie konnte keine offizielle Veranstaltung stattfinden. Und da nicht absehbar ist, wann eine Verleihung im üblichen Rahmen wieder möglich sein wird und Freifrau von Senden das Bundesverdienstkreuz gerne persönlich von Landrat Dr. Andreas Ebel überreicht bekommen wollte, kam dieser der Bitte gerne nach.

Ein Dank für jahrzehntelanges Engagement

„Ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen, diese ganz besondere Auszeichnung für eine ganz besondere Frau im Landkreis Gifhorn persönlich zu überreichen“, erklärt Ebel den ungewöhnlichen Schritt. „Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen. Ich freue mich, dass ich Freifrau von Senden auf diesem Weg für ihr jahrzehntelanges Engagement danken und ihr zu der Auszeichnung gratulieren kann.“

Hannah Freifrau von Senden wohnt in Blickwedel. Seit gut einem Vierteljahrhundert engagiert sie sich unermüdlich im sozialen Bereich. Hierbei ist besonders ihr Einsatz für die Evangelische Jugendhilfe Hermann Bödeker Hannover hervorzuheben. Seit 1995 ist Hannah von Senden dort Vorstandsmitglied und seit 20 Jahren 1. Vorsitzende. Seitdem ist der Verein kontinuierlich gewachsen. So wurde beispielsweise schon 1998 ein Hort eingerichtet, insgesamt mehr Platz für Wohngruppen geschaffen und fünf dezentrale Erziehungsstellen eingerichtet. 2008 richtete der Verein außerdem eine Kleinkindergruppe ein und schuf 2013 Platz für eine heilpädagogische Wohngruppe.

„Freifrau von Senden zeichnet sich dadurch aus, dass sie für jeden ständig ansprechbar ist“

Landrat Dr. Andreas Ebel betont: „Freifrau von Senden zeichnet sich dadurch aus, dass sie für jeden ständig ansprechbar ist. Sie nimmt sich Zeit, hört sich Sorgen und Nöte an und kümmert sich selbst auch um vermeintliche Kleinigkeiten. Sie hat den Blick für Details und macht damit das Leben für andere etwas leichter und schöner. Für diese Eigenschaften wird Freifrau von Senden zu Recht mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.“

