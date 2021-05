Hankensbütteler will mit der Europäischen Bewegung Europa vor Ort erlebbar machen

Emmen

„Europa muss in der regionalen Politik sowie in Verbänden und Vereinen erlebbar gemacht werden“, sagt Uwe Grebe. Nicht zuletzt deshalb hat sich der Landesvorsitzende der Paneuropa Union Niedersachsen aus Hankensbüttel-Emmen kürzlich im Niedersächsischen Landtag in Hannover in das Präsidium der Europäischen Bewegung Deutschland, Landesverband Niedersachsen, wählen lassen. Neben der neugewählten Präsidentin, der Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz, ist auch Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, in dem siebenköpfigen Gremium vertreten.

Unter dem früheren niedersächsischen Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten Heinrich Jürgens gründeten 1987 Vertreterinnen und Vertreter von 125 Parteien, Verbänden und Organisationen den Niedersächsischen Rat der Europäischen Bewegung Deutschlands als eingetragenen Verein. Im November 2019, knapp 32 Jahre später, ist die Europäische Bewegung Niedersachsen wiederbelebt worden. Einer der Initiatoren des Neuaufbaus war Uwe Grebe, der seit 2019 in einem Interimspräsidium tätig war.

Verschiedene kommunale Ebenen sollen eingebunden werden

„Es wurden viele Gespräche geführt, um eine breite Aufstellung unter Einbindung verschiedener kommunaler Ebenen zu erreichen“, schildert Grebe, wie der europäische Gedanke auf die lokale Eben gelangen soll. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten jedoch Termine im Frühjahr und Herbst 2020 abgesagten werden, dazu gehörte auch ein Gespräch mit Birgit Honé, Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten.

Aber im Laufe des Jahres soll durchgestartet werden. „Denn das Wichtigste in Europa sind die Europäer, die begeistert sein müssen. Wir dürfen die EU nicht den Zweifler und Kritikern überlassen und müssen alles daran setzen, die EU zu stabilisieren. Europa ist nicht Brüssel, Straßburg, Berlin. Es muss in den Orten, Städten und Landkreisen, in Vereinen, Verbänden und vor allem in den Schulen Europas leben und gelebt werden“ , so das neugewählte Präsidiumsmitglied. Grebe verweist dabei auch auf die Konferenz zur Zukunft Europas, die in diesen Monat begonnen hat. Die Europäer aus den 27 EU-Ländern sind aufgefordert, in Bürgerdialogen und Veranstaltungen ihr Europa zu festigen und zu stabilisieren.

Von Siegfried Glasow