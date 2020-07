Hankensbüttel

Mindestens ein bislang unbekannter Täter zertrümmerte am vergangenen Wochenende eine Fensterscheibe zu den Gruppenräumen des Kindergartens Schulstraße/Am Fillerberg in Hankensbüttel, dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, schätzt die Polizei. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Herumliegende leere Flaschen – unter anderem wurde eine Wodka-Flasche in einem Papierkorb an der Schule gefunden – lassen darauf schließen, dass sich zur Tatzeit mehrere Leute dort getroffen haben dürften, so die Beamten. Hinweise erbittet die Polizeistation in Hankensbüttel unter Tel. (0 58 32) 97 93 40.

Von OTS