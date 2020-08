Hankensbüttel

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 1.30 Uhr kam es im Musental in Hankensbüttel zu einer Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Parkanlage hinter der Volksbank durch bisher unbekannte Täter zwei Parkbänke durch massive Gewalteinwirkung stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 entgegen.

Von der AZ-Redaktion