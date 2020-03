Unbekannte stehlen Autokennzeichen

Hankensbüttel

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag in Hankensbüttel zwei Kennzeichenschilder von einem geparkten Auto. Der Skoda Fabia mit dem Kennzeichen SAW-Q 358 stand auf einem öffentlichen Parkplatz an der Sudendorfallee außerhalb der Ortschaft. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr. Um Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen bittet die Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00.

Lesen Sie auch: Kennzeichen gestohlen: Polizei stoppt Wagen

Von der AZ-Redaktion