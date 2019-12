Hankensbüttel

Ein Steinschloss-Gewehr, vermutlich aus dem Orient, ist kürzlich in Hankensbüttel aufgetaucht. Dort wurde die Waffe am Samstag, 23. November, in einem kleinen Waldstück Am Mariental von Spaziergängern entdeckt und anschließend der Polizei übergeben. Die Vorderlader-Feuerwaffe ist ungefähr 1,50 Meter lang und lag in einem aus Stöckern und Planen gebauten Camp inmitten mehrerer Gegenstände.

Wer Angaben zu diesem ungewöhnlichen Fund machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 04 15 bei der Polizei in Gifhorn zu melden.

Von dpa