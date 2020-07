Hankensbüttel

Die Polizei Hankensbüttel informiert, dass am Donnerstag, 16. Juli, gegen 17 Uhr eine Geldbörse aus einem offenen VW Golf Cabriolet geklaut wurde. Der Geschädigte hatte seinen Wagen in der Bahnhofstraße auf dem Parkstreifen vor der Buchhandlung Ullrich abgestellt und war kurz in die Buchhandlung gegangen. Die Börse lag im offenen Wagen. Als der Mann zurück kam, war das Portmonee verschwunden. In der Zeit herrscht in der Regel vor der Buchhandlung reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr, sodass die Polizei hofft, dass es Zeugen für den Vorfall gibt. Diese können sich unter Tel. (0 58 32) 9 79 34 26 melden.

Von der AZ-Redaktion