Hankensbüttel

Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in Hankensbüttel. Zwischen 8.30 und 8.50 Uhr hatte ein 82-jähriger Hankensbütteler seinen schwarzen BMW X5 auf dem Parkstreifen vor der Volksbank in der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Wittingen abgestellt. Als er nach knapp 20 Minuten zu seinem SUV zurückkehrte, bemerkte er, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite Beschädigungen aufwies, die ein anderes Auto beim Vorbeifahren verursacht haben dürfte. Um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizei in Hankensbüttel, Telefon (0 58 32) 9 77 70.

Von die Redaktion