Hankensbüttel

Ein betrunkener Autofahrer wurde am frühen Donnerstagabend in Hankensbüttel von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der 65-jährige aus dem Ort befuhr mit seinem VW Lupo gegen 19.40 Uhr den Handwerkerring, als eine Streifenwagenbesatzung aufgrund der unsicheren Fahrweise auf den Mann aufmerksam wurde. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht. Der 65-jährige hatte einen Promillewert von 1,68 intus. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Von OTS