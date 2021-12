Hankensbüttel

Am Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Wittingen einen 62-Jährigen, der mit seinem Skoda in Hankensbüttel unterwegs war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Von der AZ-Redaktion