Hankensbüttel

Pünktlich zum neunten Tag des barrierefreien Tourismus’ erhält das Otter-Zentrum in Hankensbüttel die begehrte Auszeichnung des Bundesprogramms „Reisen für Alle“. Diese Zertifizierung macht es Menschen mit Einschränkungen leichter, ihre Urlaubs- und Ausflugsziele auszusuchen. Das Freigelände des Otter-Zentrums und das Restaurant wurden nach den Kriterien der bundesweiten Kennzeichnung „Reisen für Alle“ geprüft und eingestuft. Beide Einrichtungen sind berechtigt, im Zeitraum von Dezember 2020 bis November 2023 die Auszeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ zu führen.

„Die Wahrnehmung von Freizeitangeboten ist ein wichtiger Teil von Lebensqualität“

„Nach der bereits zum wiederholten Mal verliehenen Auszeichnung ,Kinder-Ferienland’ ist das Zertifikat ,Reisen für alle’ die zweite wichtige Anerkennung unserer Bemühungen, allen Menschen ein ganz besonderes Naturerlebnis zu ermöglichen. Denn die Wahrnehmung von Freizeitangeboten ist ein wichtiger Teil von Lebensqualität,“ freut sich der pädagogische Abteilungsleiter Thomas Lucker über die Auszeichnung. Für etwa 10 Prozent der Bevölkerung ist die Barrierefreiheit beim Reisen unbedingt erforderlich, aber für 100 Prozent der Reisenden bedeutet sie einen Komfortgewinn.

Schon immer war es ein besonderes Anliegen des Trägervereins Aktion Fischotterschutz, Menschen mit Einschränkungen den Besuch des Otter-Zentrums so angenehm wie möglich zu gestalten. Diese können sich jetzt ganz bequem mit Hilfe der Steckbriefe zur Barrierefreiheit auf der Webseite ein genaues Bild über vorhandene Serviceangebote, die Beschaffenheit der Wege, die Angebote des Restaurants, die Toilettenanlagen und speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Führungen machen.

Einbau von Scheiben verbessert die Sichtmöglichkeiten für Kinder und Rollstuhlfahrer

So sind beispielsweise seit der Eröffnung 1988 alle Wege sehr gut mit Rollatoren, Rollstühlen, Kinderwagen und Bollerwagen zu befahren. Die untersuchten Bereiche sind stufenlos und über Rampen gut erreichbar. Die Schaufütterungen werden mit Verstärkern und Lautsprechern übertragen, so dass alle Informationen über die Tiere bei den Gästen ankommen. Die Sichtmöglichkeiten für Kinder und Rollstuhlfahrer wurden durch den Einbau von mehr als 20 Scheiben deutlich verbessert, die Beschilderung ist in schnörkelloser kontrastreicher Schrift gut erkennbar. In der Eingangshalle befinden sich ein WC für Menschen mit Behinderungen und ein Wickelraum. Einige Rollstühle und Rollatoren stehen als Leihgabe zur Verfügung. Bestimmte Begleitprogramme für Führungen sind speziell auf Menschen mit Einschränkungen abgestimmt.

Von der AZ-Redaktion