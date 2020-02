Eine Auszeichnung von den Vereinten Nationen

Hankensbüttel

Traditionell hatte das Otter-Zentrum Hankensbüttel am Samstagvormittag zum Neujahrsempfang eingeladen – im Mittelpunkt standen eine hohe Auszeichnungen und der Ausblick auf die geplante Erweiterung.

Dr. Ernst-Hermann Solmsen, Präsident der Aktion Fischotter-Schutz, begrüßte mehr als 120 Gäste, darunter zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens, der Stiftungen sowie Mitglieder. „Der Neujahrsempfang markiert nicht nur das Jahr 2020, sondern ein neues Jahrzehnt“, sagte der Präsident und spielte damit auch auf den Klimawandel und die damit verbundenen großen, zukünftigen Herausforderungen an. Solmsen berichtete über die 40-jährige Geschichte der Aktion Fischotterschutz sowie das 30-jährige Bestehen des Otter-Zentrums in Hankensbüttel, das bisher eine positive Geschichte geschrieben habe. Er erinnerte an die mühsame Arbeit zur Wiederansiedlung des Fischotters, dessen Populationen sich gut entwickele.

Neujahrsempfang im Otter-Zentrum: Dr. Ernst-Hermann Solms zeigte die Richtung auf, die in das nächste Jahrzehnt führen wird. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Viel Projekt-Arbeit

Der Präsident lobte die zahlreichen Projekte der Renaturierung an Aller, Ohre, Ise, der Alster in Hamburg sowie das Barben-Projekt, die mit großem Erfolg vorangebracht werden konnten. Solmsen dankte dafür den Unterstützern wie unter anderem den Banken, Stiftungen und ganz besonders auch den Landwirten, die die Projekte vor Ort unterstützen würden.

Für die erfolgreiche Arbeit um das Barben-Projekt wurde das Otter-Zentrum mit der „UN-Dekade – Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet, wofür es viel Beifall gab. Die Auszeichnung wurde von Bernd Neukirchen vom Bundesamt für Naturschutz vorgenommen. Untermalt wurde der Beitrag durch einen Kurzfilm, in dem die Projektleiter Anke Willharms und Sören Brose das Projekt an der Aller im Detail erläuterten.

Bebauungsplan liegt vor

Einen ausführlichen Rückblick sowie auch die Vorschau auf das nächste Jahrzehnt gab der Leiter des Otter-Zentrums, Dr. Oskar Kölsch. Er führte die laufenden Projekte auf und berichtete über die Erweiterung des Otter-Zentrums, die in diesem Jahr voranschreiten werde. Die Planungen seien abgeschlossen, ein Geländetausch mit der Gemeinde perfekt, der Bebauungsplan sei aufgestellt und liege zur Genehmigung bei den Behörden vor, so Kölsch.

Wenn der B-Plan nun genehmigt werde, könnte es mit der Erweiterung losgehen, sagte Kölsch und führte dazu an, dass man zunächst Themenpfade in dem Erweiterungsgebiet einrichten werde, um weitere, heimische Tierarten wie das Mauswiesel oder den Waschbär, den Biber oder das Nutria auf Anschauungstafeln in Schutzhütten näher zu bringen. Zudem wolle man noch intensivere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um mehr Besucher anzuziehen, die Bildungsarbeit mit Schülern verstärken und damit das Otter-Zentrum noch attraktiver machen. „Aber auch die Forschung vor allem um die invasive Ansiedlung von Nutria, Waschbär und Marderhund in unseren Lebensräumen sollen intensiver erforscht werden“, betonte Kölsch und sagte weiterhin: „Wir wollen handeln für eine bessere Welt!“

Beeindruckender Vortrag

In einem abschließenden tief beeindruckenden Vortrag berichtete Prof. Dr. Ulrich Joger aus Braunschweig über die bedrohte Natur in Nordafrika und der Sahelzone, der aufzeigte, wie skrupellos und verheerend mit der Natur und der Tierwelt dort umgegangen wird. Dafür gab es lang anhaltenden Beifall.

Von Hans-Jürgen Ollech