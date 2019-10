„Schätze im Kloster“ heißt eine Veranstaltungsreihe im Kloster Isenhagen in Hankensbüttel. Nächster Höhepunkt ist ein Konzert des Göttinger Knabenchores.

Hankensbüttel - Göttinger Knabenchor singt in der Klosterkirche