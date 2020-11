Hankensbüttel: Freundeskreis für Region Butiru in Uganda sammelt Geld für Ferkelzucht

Hankensbüttel

Mit dem einmaligen Kauf von zwei Ferkeln einer Familie die Zukunft sichern? Das ist möglich – in Butiru in Uganda. Der Freundeskreis Christliche Sozialarbeit setzt derzeit auf diese Art von Entwicklungshilfe. Damit setzt der Freundeskreis seine jahrelange Arbeit in Afrika fort.

120 Witwen und Witwern konnte der Freundeskreis Christliche Sozialarbeit in Uganda bereits mit dem Bau eines wetterfesten Hauses helfen. Diese Witwen und Witwer kümmern sich oft nicht nur um ihre eigenen Kinder, sondern auch um ihre Enkel, weil deren Eltern durch Naturkatastrophen oder Aids bereits verstorben sind. Eine solche Naturkatastrophe ereignete sich erst im Oktober 2018. Bei einem Erdrutsch als Folge heftiger Niederschläge waren drei Dörfer in der Region Butiru verschüttet worden. Es gab zahlreiche Tote, viele Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut.

Dieser Anschub als Hilfe zur Selbsthilfe ist dem Freundeskreis sehr wichtig

In ersten Aktionen nach dem Erdrutsch hatte das Team des Freundeskreises um Elisabeth Mwaka – geborene Schulze, die aus Wierstorf bei Hankensbüttel stammt – bereits viel Geld gesammelt, um Milchkühe für die betroffenen Familien anzuschaffen. Seit 30 Jahren lebt Mwaka im ugandischen Butiru. Sie hat in der Region drei Hospitäler und 33 Schulen gebaut, mehr als 700 Waisen Patenschaften mit Deutschen vermittelt und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen. Für ihr Engagement wurde sie 2019 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Diesen Familien soll es jetzt in einem weiteren Schritt ermöglicht werden, unabhängig von weiterer Hilfe selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. „Wir wollen jeder Familie zwei kleine Ferkel plus Futter kaufen. Dies kostet 30 Euro je Familie. Dazu bekommen die Familien Tipps vom Fachmann zur Aufzucht der Ferkel. Nach einem Monat können die Ferkel dann schon mit gutem Gewinn verkauft werden. Von diesem Gewinn können zwei neue Ferkel angeschafft werden, der Überschuss sichert den Familien ein regelmäßiges Einkommen und sie wären in der Lage, sich ohne Hilfe von außen mit dem Notwendigsten zu versorgen“, sagt etwa Antje Krummel vom Freundeskreis. Dieser Anschub als Hilfe zur Selbsthilfe ist dem Freundeskreis sehr wichtig.

Konfirmanden spendeten schon Geld für Ferkelzucht in zwölf Familien

Kurz nach Veröffentlichung dieser neuen Projektidee trafen bereits die ersten Spenden für den Kauf von Zukunftsferkeln ein. Die Hankensbütteler Konfirmanden, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr erst im Spätsommer im September ihren großen Tag feierten, spendeten bereits 360 Euro. Damit können bereits zwölf Familien in Butiru mit der Ferkelzucht beginnen. Wer diese Aktion ebenfalls unterstützen möchte, kann sich an den Verein unter www.butiru-freundeskreis.net wenden.

Von Thorsten Behrens