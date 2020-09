Hankensbüttel

Der Kulturverein Hankensbüttel bietet am Freitag, 11. September, um 20 Uhr in der Mensa des Gymnasiums einen musikalischen Leckerbissen an.

„Wo steht das Klavier?“ Normalerweise stellen diese Frage kräftige Männer, die das Tasteninstrument transportieren sollen. Die turbo-lente A-Cappella-Show von Ferrari Küsschen findet so manches mal dort, wo man eins erwartet, kein Klavier vor. Grund genug, eben „ohne“ zu singen, was das Zeug hält. Die Sehnsucht nach einem Pianoforte treibt aber knallbunte Blüten und zieht sich als Running Gag durch den Abend.

Die deutschen Songtexte erzählen skurrile Geschichten

Pharell Williams wirkt bei den Ferrari Küsschen als Morgenmuffel wenig happy. Matt Bianco wartet mit dem Gatten halbminutenweise auf die Angetraute, um typische Szenen einer Ehe zu durchleben. In einer „Night like this“ trifft Olga so manchen kuriosen Lebensabschnittsbegleiter, der leider von Musik keinen blassen Schimmer und deshalb auch keine Chance bei ihr hat. Al Jarreau, Ella Fitzgerald, Bruno Mars, George Michael, sogar Supertramp, AC/DC und Frank Zappa geben sich auf der Bühne von Ferrari Küsschen die Klinke in die Hand, immer verpackt in fünf Stimmen, instrumental begleitet nur vom Schalk im Nacken.

Alle Songtexte sind in deutscher Sprache, meist gründlich verballhornt, selten auch einfach nur mal gekonnt übersetzt. Sie erzählen skurrile Geschichten aus dem täglichen Leben, geben gut gemeinte Ratschläge für das „Untenrum Whoopee“ oder spötteln über SUVs als Kinderwagen. Wer Angst vorm Zahnarzt hat, wird sie bei Ferrari Küsschen leider nicht los, im Gegenteil.

Der kreative Kopf des Ensembles kommt aus Hankensbüttel

Der kreative Kopf des Ensembles, Volker Bublitz, verließ das Gymnasium Hankensbüttel im Mai 1977 mit dem Abitur in der Tasche Richtung große, weite Welt. Die Grundausbildung für das heutige musikalische Schaffen erhielt er seinerzeit von „Ede“ Lehr und Herrn Brammer. Heute leitet Bublitz neben der Bühnenpräsenz mehrere Chöre und unterrichtet wie zur Schulzeit schon Gitarrenschüler. Vielleicht entwickelt sich ja die Aufführung im Gymnasium zu einem Mini-Klassentreffen?

Um einen Überblick über die Kartenwünsche zu bekommen und die Platzkapazität optimal ausnutzen zu können, bittet der Kulturverein Hankensbüttel dringend um vorherige Anmeldungen per E-Mail an kulturverein.hkb@gmail.com oder bei Margarete Dörr unter Tel. (0 58 32) 26 92. Es sollten möglichst Gruppen gebildet werden mit Personen aus maximal zwei Haushalten oder bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten. Im freien Vorverkauf sind keine Eintrittskarten (Preis pro Karte 20 Euro, Schüler fünf Euro) erhältlich, sondern nur an der Abendkasse. In der Mensa – Eingang vom Wiesenweg aus – werden alle gültigen Hygienevorschriften beachtet und eingehalten (Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgelegt werden darf). Für das leibliche Wohl vor der Veranstaltung sowie in der Pause sorgt das Team um Gunda Wolter.

